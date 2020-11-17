Творческий конкурс «Подарок Байкальскому Деду Морозу» проходит в дистанционном формате
В Иркутской области стартовал межрегиональный творческий конкурс ёлочных игрушек «Подарок Байкальскому Деду Морозу». Для участия в конкурсе нужно сделать своими руками одну ёлочную игрушку. Она должна быть выполнена из влагостойких материалов. Высота изделия – от 20 см. Принимаются детские работы от ребят до 14 лет, а также игрушки, сделанные всей семьёй.
- Игрушка должна раскрывать тему «Я познаю Байкал». К примеру, представлять флору, фауну озера, демонстрировать бережное отношение к природе, рассказывать о географических и культурных достопримечательностях Байкальского региона. Работы принимаются до 15 декабря. В этом году итоги и награждения будут проходить в онлайн-формате, дипломы и призы вышлем по почте, - пояснили организаторы.
Ёлочные игрушки необходимо отправить по адресу: 665903, Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Ленина, д. 83 «Б», (2 этаж – Детская библиотека). В заявке указать: название работы, ФИО автора и законного представителя автора, возраст, номер телефона, электронный адрес.
Фотографии ёлочных игрушек будут размещены в аккаунтах инстаграма центра спорта, культуры и досуга и центральной библиотеки Слюдянского района. Здесь же можно подробно познакомиться с условиями конкурса, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Возрастное ограничение 0+
Объявлен конкурс ёлочных игрушек о Байкале
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Номер «Сибирского сувенира» был посвящён сельским труженицам
Малыш может похвастаться богатой родословной
Сдавшие нормативы стали «мастерами» и специалистами 1 и 2 класса
85-летие жители УОБО будут отмечать в сентябре 2022 года
Поезд № 347/348 перестанет доезжать до Северобайкальска
Соревнования пройдут без зрителей
Новоиспечённые супруги – руководители ансамбля «Ингодиночка»
По итогам турнира будет сформирована сборная страны для участия в Олимпиаде
Также священнослужители помолились за здравие участников дорожного движения
Работа Зорикто Доржиева победила в номинации «Городская и парковая скульптура»
Батор Гомбоев выиграл «золото» в весовой категории до 52 кг
Представители духовенства и науки двух республик обсуждают вопросы буддийского образования
Очереди в поликлиниках создаются из-за корешков к больничным
Каждый летальный случай рассматривается отдельно
В последнее время в Иркутской области практически ежегодно появляются новые памятники Ильичу