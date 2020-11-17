 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 ноября

Сбер приглашает предпринимателей Бурятии на онлайн-конференцию

16 ноября

Популярное

Объявлен конкурс ёлочных игрушек о Байкале

Объявлен конкурс ёлочных игрушек о Байкале
Общество,  Фото:pixabay.com
Творческий конкурс «Подарок Байкальскому Деду Морозу» проходит в дистанционном формате

В Иркутской области стартовал межрегиональный творческий конкурс ёлочных игрушек «Подарок Байкальскому Деду Морозу». Для участия в конкурсе нужно сделать своими руками одну ёлочную игрушку. Она должна быть выполнена из влагостойких материалов. Высота изделия – от 20 см. Принимаются детские работы от ребят до 14 лет, а также игрушки, сделанные всей семьёй.

- Игрушка должна раскрывать тему «Я познаю Байкал». К примеру, представлять флору, фауну озера, демонстрировать бережное отношение к природе, рассказывать о географических и культурных достопримечательностях Байкальского региона. Работы принимаются до 15 декабря. В этом году итоги и награждения будут проходить в онлайн-формате, дипломы и призы вышлем по почте, - пояснили организаторы.

Ёлочные игрушки необходимо отправить по адресу: 665903, Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Ленина, д. 83 «Б», (2 этаж – Детская библиотека). В заявке указать: название работы, ФИО автора и законного представителя автора, возраст, номер телефона, электронный адрес.

Фотографии ёлочных игрушек будут размещены в аккаунтах инстаграма центра спорта, культуры и досуга и центральной библиотеки Слюдянского района. Здесь же можно подробно познакомиться с условиями конкурса, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

Возрастное ограничение 0+
Байкал Новый год Дед Мороз конкурс дети Иркутская область
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Ансамбль из Бурятии выступил в финале всероссийского фестиваля
Ансамбль из Бурятии выступил в финале всероссийского фестиваля
Общество, 17.11.2020
Номер «Сибирского сувенира» был посвящён сельским труженицам
В Забайкалье появился верблюжонок «необыкновенной красоты»
В Забайкалье появился верблюжонок «необыкновенной красоты»
Общество, 17.11.2020
Малыш может похвастаться богатой родословной
В Бурятии свыше 2500 военнослужащих повысили классную квалификацию
В Бурятии свыше 2500 военнослужащих повысили классную квалификацию
Общество, 17.11.2020
Сдавшие нормативы стали «мастерами» и специалистами 1 и 2 класса
Усть-Ордынский округ начал готовиться к юбилею
Усть-Ордынский округ начал готовиться к юбилею
Общество, 17.11.2020
85-летие жители УОБО будут отмечать в сентябре 2022 года
В декабре железная дорога перейдёт на новое расписание
В декабре железная дорога перейдёт на новое расписание
Общество, 17.11.2020
Поезд № 347/348 перестанет доезжать до Северобайкальска
В Чите поженилась пара с общим возрастом в 157 лет
В Чите поженилась пара с общим возрастом в 157 лет
Общество, 17.11.2020
Новоиспечённые супруги – руководители ансамбля «Ингодиночка»
7 боксёров представят Бурятию на чемпионате России
7 боксёров представят Бурятию на чемпионате России
Общество, 17.11.2020
По итогам турнира будет сформирована сборная страны для участия в Олимпиаде
В храмах Бурятии вознесли молитвы о жертвах ДТП
В храмах Бурятии вознесли молитвы о жертвах ДТП
Общество, 17.11.2020
Также священнослужители помолились за здравие участников дорожного движения
«Рогатая женщина» из Бурятии стала лучшей на Российской неделе искусств
«Рогатая женщина» из Бурятии стала лучшей на Российской неделе искусств
Общество, 17.11.2020
Работа Зорикто Доржиева победила в номинации «Городская и парковая скульптура»
Боксёр из Бурятии стал победителем всероссийского турнира
Боксёр из Бурятии стал победителем всероссийского турнира
Общество, 17.11.2020
Батор Гомбоев выиграл «золото» в весовой категории до 52 кг
В Бурятию прибыли ламы и учёные из Калмыкии
В Бурятию прибыли ламы и учёные из Калмыкии
Общество, 17.11.2020
Представители духовенства и науки двух республик обсуждают вопросы буддийского образования
Жителей Бурятии просят не устраивать очереди за больничным
Жителей Бурятии просят не устраивать очереди за больничным
Общество, 17.11.2020
Очереди в поликлиниках создаются из-за корешков к больничным
В Бурятии зафиксированы смерти больных ковидом на дому
В Бурятии зафиксированы смерти больных ковидом на дому
Общество, 17.11.2020
Каждый летальный случай рассматривается отдельно
В Иркутской области поставили новый памятник Ленину
В Иркутской области поставили новый памятник Ленину
Общество, 17.11.2020
В последнее время в Иркутской области практически ежегодно появляются новые памятники Ильичу

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^