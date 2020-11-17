Объявлен конкурс ёлочных игрушек о Байкале

Творческий конкурс «Подарок Байкальскому Деду Морозу» проходит в дистанционном формате



В Иркутской области стартовал межрегиональный творческий конкурс ёлочных игрушек «Подарок Байкальскому Деду Морозу». Для участия в конкурсе нужно сделать своими руками одну ёлочную игрушку. Она должна быть выполнена из влагостойких материалов. Высота изделия – от 20 см. Принимаются детские работы от ребят до 14 лет, а также игрушки, сделанные всей семьёй.



- Игрушка должна раскрывать тему «Я познаю Байкал». К примеру, представлять флору, фауну озера, демонстрировать бережное отношение к природе, рассказывать о географических и культурных достопримечательностях Байкальского региона. Работы принимаются до 15 декабря. В этом году итоги и награждения будут проходить в онлайн-формате, дипломы и призы вышлем по почте, - пояснили организаторы.



Ёлочные игрушки необходимо отправить по адресу: 665903, Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Ленина, д. 83 «Б», (2 этаж – Детская библиотека). В заявке указать: название работы, ФИО автора и законного представителя автора, возраст, номер телефона, электронный адрес.



Фотографии ёлочных игрушек будут размещены в аккаунтах инстаграма центра спорта, культуры и досуга и центральной библиотеки Слюдянского района. Здесь же можно подробно познакомиться с условиями конкурса, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.



Возрастное ограничение 0+

