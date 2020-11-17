Сотрудница полиции из Иркутска стала чемпионкой России по панкратиону

Спортсменка трудится в патрульно-постовой службе



Сотрудница межмуниципального управления МВД России «Иркутское», старший лейтенант полиции Любовь Лузгина стала чемпионкой России по панкратиону. Чемпионат страны принимал Иркутск.



В финале Любовь сошлась на ринге с чемпионкой мира из Санкт Петербурга и одержала уверенную победу.



Любовь Лузгина трудится в патрульно-постовой службе. Она восьмикратная чемпионка мира, заслуженный мастер спорта по универсальному бою, мастер спорта по боксу.



- Любовь мечтает попасть в олимпийскую сборную России по боксу, - сообщает ГУ МВД по Иркутской области.





