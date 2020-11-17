В Бурятии возвели новую школу на 450 мест

Школа построена в рамках нацпроекта «Образование», инициированного президентом РФ. Всего на строительство школы было направлено 410 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.







Новое здание состоит из шести блоков разной этажности (от одного до трёх этажей), включающих зону начальных классов, столовую, актовый зал, библиотеку, спортзал, медицинский и учебные кабинеты, административные и вспомогательные помещения. Новая школа позволяет укомплектовать 22 класса.

- Мы построили ещё одну новую красивую современно оборудованную школу. Задачу полностью ликвидировать сменность в школах поставил президент. Сейчас за счёт федеральной поддержки мы ликвидируем третью смену. Открытие школы пройдёт, когда улучшится эпидобстановка и мы отменим дистанционную форму обучения. Надеемся, что это произойдёт как можно скорее, - заявил глава Бурятии Алексей Цыденов.







В республике продолжается проектирование и строительство более десятка объектов дошкольного и общего образования в Иволгинском, Заиграевском, Кабанском, Тарбагатайском и Тункинском районах республики, городах Северобайкальск и Улан-Удэ.













В посёлке Нижние Тальцы Заиграевского района Бурятии завершилось строительство школы. Новое здание на 450 мест готово принять учеников.Строительство окончено в срок. Все документы для получения разрешения на ввод получены, однако в связи с распространением коронавируса школьника учатся в формате дистанционного обучения.- Введённый главой Бурятии двухнедельный локдаун до конца ноября призван переломить ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции в республике, в том числе для того, чтобы наши дети пошли в школу, - отметил зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.