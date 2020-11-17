«Рогатая женщина» из Бурятии стала лучшей на Российской неделе искусств

Работа Зорикто Доржиева победила в номинации «Городская и парковая скульптура»
Скульптура «The Lady of Energy» Зорикто Доржиева из Бурятии стала лучшей на Российской неделе искусств. Опора ЛЭП, выполненная в образе «рогатой» женщины, как его сам называет художник, участвовала в номинации «Городская и парковая скульптура».
- Сейчас я уже не вспомню, от чего я получил этот визуальный толчок. Наверное, в это время я находился где-нибудь в степи. Сделал цифровой набросок, и эскиз у меня очень долго хранился просто на айпаде, – рассказал Зорикто Доржиев в интервью порталу tvoidv.ru.
Сама скульптура родилась во время проекта «Немосква». Иностранные кураторы проехали по России и собрали самые интересные работы.
- Когда они приезжали в Улан-Удэ, я показал, в том числе и эту вышку. Так как она была самая безумная, самая нереальная для реализации, то, наверное, это их и заинтересовало, - поделился скульптор.
На «Russian art week» «рогатая» женщина попала по этой же причине. Художник говорит, что захотелось показать что-то необычное, а всё время выставлять картины становится скучно.
- Я достаточно спокойно отношусь к подобным наградам. Когда речь пойдёт о действительной установке подобных вышек ЛЭП, тогда, наверное, я немножко заволнуюсь. Потому что здесь очень много работы, это большая ответственность. Много нужно будет подготовительных вещей, чертежей, дизайнов делать. Мы выпустили футболки, защитные маски с «The Lady of Energy», они где-то уже на подходе. Есть разговор о том, чтобы сделать сувенирные миниатюры, - рассказал автор.
К слову, Доржиеву предлагают установить подобную вышку в некоторых городах.
- Как раз благодаря «Russian art week» появляются предложения из других городов. Если действительно, найдутся серьезные люди и дойдёт до реализации будет здорово. Жаль, что не в Бурятии, не в Улан-Удэ, потому что у нас, как правило, какие-то инициативы крайне редко происходят. Если бы такое произошло – это было бы исключение, – признался Зорикто.
Сделать что-то для своего города художник готов. Он уже создал уникальный арт-объект, расписав стену в переулке Намжила Нимбуева. А не так давно Зорикто Доржиев предложил украсить ещё одно здание в центре Улан-Удэ.
- Сейчас я больше посмотрел в сторону дизайна. Визуальный язык поменялся немножко, посмотрим, к чему это приведёт, - передаёт слова Зорикто Доржиева портал «Твой Дальний Восток».
«Рогатая женщина» из Бурятии стала лучшей на Российской неделе искусств
Общество, Фото:
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Работа Зорикто Доржиева победила в номинации «Городская и парковая скульптура»
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