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В Бурятии юные лесники сделали ёжика из гороха

В Бурятии юные лесники сделали ёжика из гороха
Общество,  Фото:предоставлено агентством лесного хозяйства
В Кабанском районе дети присоединились к акции «Покорми птиц зимой»

Ребята из школьного лесничества «Зелёный патруль» и сотрудники Кабанского лесхоза и лесничества присоединились к акции «Покорми птиц зимой», сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.

Дети вместе с родителями подготовили скворечники и кормушки для птичек, которые прилетают зимовать в Кабанский район: синицы, щеглы, свиристели и другие.

- Мы с ребятами тщательно готовились к прилету пернатых друзей и заранее подготовили для них корм: семечки подсолнечника и тыквы, несоленое сало и крупы, - поделилась руководитель школьного лесничества Оксана Иванова.

Каждый домик отличается своей оригинальностью. Подготовив все необходимое, ребята вместе с лесниками приступили к развешиванию кормушек.

- Птицам очень тяжело прокормиться в суровые зимы. Поэтому мы охотно помогаем им в этом. Ребята принесли с собой различный корм, и даже испекли хлеб и украсили его горохом и семечками, в итоге у них получился ёжик, - с улыбкой рассказывают лесники.
птицы дети лесники
 
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