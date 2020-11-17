В Бурятии юные лесники сделали ёжика из гороха

Общество, Фото: предоставлено агентством лесного хозяйства

В Кабанском районе дети присоединились к акции «Покорми птиц зимой»



Ребята из школьного лесничества «Зелёный патруль» и сотрудники Кабанского лесхоза и лесничества присоединились к акции «Покорми птиц зимой», сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.



Дети вместе с родителями подготовили скворечники и кормушки для птичек, которые прилетают зимовать в Кабанский район: синицы, щеглы, свиристели и другие.



- Мы с ребятами тщательно готовились к прилету пернатых друзей и заранее подготовили для них корм: семечки подсолнечника и тыквы, несоленое сало и крупы, - поделилась руководитель школьного лесничества Оксана Иванова.



Каждый домик отличается своей оригинальностью. Подготовив все необходимое, ребята вместе с лесниками приступили к развешиванию кормушек.



- Птицам очень тяжело прокормиться в суровые зимы. Поэтому мы охотно помогаем им в этом. Ребята принесли с собой различный корм, и даже испекли хлеб и украсили его горохом и семечками, в итоге у них получился ёжик, - с улыбкой рассказывают лесники.

