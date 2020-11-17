Чита вошла в рейтинг самых суеверных городов

Самые суеверные люди живут в Вологде



По данным федерального социологического опроса, проведённого независимым исследовательским агентством Zoom Market в ноябре, самые суеверные люди живут в Вологде, Иваново и Брянске. На 12-м месте в рейтинге расположилась Чита.



Рейтинг был сформирован на основании трёх вопросов: скажите, вы верите в приметы? В какие? Вы можете назвать себя суеверным человеком?



Рейтинг городов России с самыми суеверными жителями: Вологда (1), Иваново (2), Брянск (3), Омск (4), Краснодар (5), Оренбург (6), Пермь (7), Белгород (8), Тамбов (9), Челябинск (10), Саратов (11), Чита (12), Волгоград (13), Красноярск (14), Ростов-на-Дону (15), Владивосток (16), Воронеж (17), Уфа (18), Нижний Новгород (19), Самара (20), Москва (21), Казань (22), Новосибирск (23), Санкт-Петербугрг (24), Екатеринбург (25) и Томск (26).



Андрей Штыров, коммерческий директор агентства, уточнил, что самыми популярными приметами среди россиян стали: постучать по дереву (24%), плевать через левое плечо (19%), черная кошка перебежала дорогу (14%), присесть на дорожку (11%), не передавать через порог (9%), посмотреть в зеркало когда пришлось вернуться (8%), скрестить пальцы на удачу (4%), не свистеть дома (3%), не просыпать соль (3%), вечером не выносить мусор (2%), не сидеть на столе (1%), не зашивать на себе одежду (1%) и не надевать одежду наизнанку (1%).



Эксперт отметил, что на прямой вопрос, считаете ли вы себя суеверным человеком, 32% респондентов попавших в выборку ответили утвердительно.

