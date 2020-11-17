Первый бурятский национальный телеканал заработает зимой
Жители Бурятии могут принять участие в выборе названия нового национального телеканала на бурятском языке. Оно может состоять из одного или двух бурятских слов. Главное условие - при переводе на латиницу у названия не должно теряться правильное прочтение, сообщили в правительстве республики.
Как сообщал «Байкал-Daily», о том, что на телевидении создадут канал, вещающий на бурятском языке, глава Алексей Цыденов сообщил в начале октября.
Этот национальный телеканал заработает в феврале 2021 года. Круглосуточное вещание будет вестись в Бурятии, Иркутской области и Забайкальском крае. Проекты и передачи рассчитаны на зрителей разных возрастов.
Свои варианты названий телеканал необходимо присылать до 24 ноября 2020 года (включительно) по E-mail: kip@govrb.ru.
Название первому бурятскому телеканалу придумают зрители
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