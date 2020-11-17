Малыш может похвастаться богатой родословной
В Забайкальском крае родился «необыкновенной красоты» верблюжонок. Так заявили сотрудники Краснокаменской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных. Верблюжонок по кличке Малыш появился на территории животноводческой стоянки Андрея Шестакова, в пяти километрах от города.
- Появление верблюжонка взбодрило всех на стоянке и на станции. Верблюды это экзотические животные для нашего края. С самого рождения наши специалисты наблюдают за его развитием, – рассказал начальник Краснокаменской ветеринарной станции Анатолий Кузнецов.
Верблюжонок проживает в полноценной семье и у него богатая родословная. Мать по кличке Сара – тувинской породы, отец Султан - монгольской. Любой желающий может приехать на стоянку и пообщаться с животными, сообщает госветслужба Забайкальского края.
В Забайкалье появился верблюжонок «необыкновенной красоты»
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