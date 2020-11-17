Клоуна «Малыша» из Бурятии называют серьёзным в жизни

Общество, Фото: предоставлено Бурятским цирком

Коллеги рассказали о самом артистичном клоуне Бурятии



Накануне праздновал день рождения Николай Гармаев, работающий клоуном в Бурятском цирке. Коллеги называют его самым артистичным клоуном республики.



- Внешность Николая Гармаева уже вызывает улыбку. Круглолицый великан с замысловатой косичкой сразу привлекает внимание прохожих на улицах Улан-Удэ. В повседневной жизни Николай серьёзный молодой человек, с активной жизненной позицией и лидерскими амбициями. По его словам, образ на арене никак не пересекается с его обычной жизнью молодого парня, - рассказали в Бурятском цирке.



Сейчас сердце Николая свободно, его можно назвать завидным женихом.



В коллективе цирка Колю уважают и любят за его ответственный подход к работе, ведь кроме клоунады он вольтижный акробат, артист, отвечающий за безопасность трюков. На его плечи встают более лёгкие акробаты. Он должен успеть поймать на лету своих коллег.



Сценический образ Николая родился благодаря одной из первых его реприз. На арене он выкарабкивался из детской коляски на призыв другого клоуна. Специально для него была изготовлена коляска великанского размера. Можно сказать, сами зрители дали ему сценическое имя.



С тех пор за ним закрепилось прозвище «Малыш». Появление смешного клоуна из грудничковой коляски всегда вызывает взрывы смеха детей.



До первого выхода на сцену Николай учился в колледже искусств, а также проходил четырёхлетнюю практику в цирке.



Цирк Бурятии был образован в 2000 году при театре Бурятской драмы, где работает мама Николая Елена Дамбаева, в прошлом актриса. Сейчас она помощник режиссёра. «С детских лет Коля окунулся в атмосферу театра. И его выбор был предопределён. После 9 класса он поступил в колледж, и сейчас вся его жизнь связана с цирком», - рассказали в Бурятском цирке.



- Мне нравится веселить народ, - улыбается Николай. – На первый взгляд клоунада – это легко, весело. Но многое зависит от настроения публики. Если она на позитиве, то и я заряжаюсь от неё энергией. Самый благодарный зритель – это дети. Были и неудачи. Особенно обидно, когда не можешь развеселить публику.





