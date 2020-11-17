Эти нехитрые на вид приспособления дарят комфорт медикам
Сотрудникам детской республиканской клинической больницы в Улан-Удэ подарили 450 держателей для масок и 40 экранов для лица.
- На днях мы получили безвозмездную помощь от ГАУ ДО РБ «Ресурсный центр художественного и технического творчества «Созвездие» - держатели для масок. Эти нехитрые на вид приспособления здорово помогают медикам - ведь у многих шнурочки от масок давят за ушами к концу смены так, что становится просто невмоготу. Теперь же этот дискомфорт не будет мешать нашим сотрудникам выполнять свою работу, - говорится в сообщении медучреждения в Instagram.
Держатели для масок и 40 экраны для лица, изготовленные в «Созвездии», вручил директор ресурсного центра Доржи Фролов.
В Улан-Удэ медикам подарили 450 держателей для масок
Общество, Фото:
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