В Улан-Удэ медикам подарили 450 держателей для масок

Эти нехитрые на вид приспособления дарят комфорт медикам



Сотрудникам детской республиканской клинической больницы в Улан-Удэ подарили 450 держателей для масок и 40 экранов для лица.



- На днях мы получили безвозмездную помощь от ГАУ ДО РБ «Ресурсный центр художественного и технического творчества «Созвездие» - держатели для масок. Эти нехитрые на вид приспособления здорово помогают медикам - ведь у многих шнурочки от масок давят за ушами к концу смены так, что становится просто невмоготу. Теперь же этот дискомфорт не будет мешать нашим сотрудникам выполнять свою работу, - говорится в сообщении медучреждения в Instagram.



Держатели для масок и 40 экраны для лица, изготовленные в «Созвездии», вручил директор ресурсного центра Доржи Фролов.

