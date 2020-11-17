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Сотрудница из Бурятии посвятила стихотворение 30-летию МЧС

Сотрудница из Бурятии посвятила стихотворение 30-летию МЧС
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Из этих людей гвозди б делать», - говорится в произведении

Сотрудница пресс-службы Главного управления МЧС по Бурятии Ксения Балдуева посвятила стихотворение 30-летию МЧС России.

Много в мире профессий разных,
Не умаляя важность каждой,
Расскажем про людей отважных,
«Бороться с огнем» - работа пожарных.

Идут в огонь спасти людей,
Имущество в сохранности оставить,
И на руках эвакуировать детей,
Надежное плечо товарищу подставить.

О подвигах своих не любят говорить,
Быть огнеборцем – ведь это призвание.
За отвагу порой приходится большую цену платить,
И не имеет значения должность и звание.

Из этих людей гвозди б делать:
И духом и телом сильны,
Честь, мужество, ум и смелость,
Достойные Отчизны сыны.

Справка:

27 декабря 2020 МЧС исполняется 30 лет.

В июле 1990 года президиум Верховного Совета РСФСР принял постановление «Об образовании Российского корпуса спасателей». 27 декабря 1990 года был образован Российский корпус спасателей на правах Государственного комитета РСФСР. Дата принятия этого постановления считается временем основания министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

В июле 1991 года 1617-1 Российский корпус спасателей был преобразован в Государственный комитет РСФСР по чрезвычайным ситуациям (ГКЧС РСФСР). В том же году ГКЧС РСФСР был вновь реорганизован. На базе Госкомитета и Штаба гражданской обороны РСФСР был создан Государственный комитет по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий при президенте РСФСР, который был реорганизован в 1994 году в нынешнее МЧС.



МЧС стихотворение
 
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