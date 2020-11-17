Боксёр из Бурятии стал победителем всероссийского турнира

Общество, Фото: пресс-служба федерации бокса РБ

Батор Гомбоев выиграл «золото» в весовой категории до 52 кг



В Омске 14 ноября завершились VIII всероссийские соревнования класса «А» имени двукратного олимпийского чемпиона заслуженного мастера спорта России Алексея Тищенко. В турнире приняли участие 64 спортсмена из 16 регионов страны.



В весовой категории до 52 кг победителем соревнований стал кандидат в мастера спорта из Бурятии Батор Гомбоев. Боксёр тренируется под руководством Виталия Цыремпилова, сообщает пресс-служба федерации бокса РБ.



Также отличились спортсмены Забайкалья. По информации краевой федерации бокса, представители спортивной школы олимпийского резерва по боксу региона завоевали две бронзовые награды. В весовой категории до 60 килограмм третьим стал Даниил Логинов, в весовой категории 75 килограмм - Николай Федурин.