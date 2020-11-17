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Скончался известный в Бурятии артист Юрий Мацуков

Скончался известный в Бурятии артист Юрий Мацуков
Общество,  Фото:предоставлено минкультуры Бурятии
Юрий Мацуков 46 лет преданно служил искусству

Накануне не стало заслуженного артиста Бурятской АССР, ветерана труда Юрия Митрофановича Мацукова. Юрий Митрофанович внёс значительный вклад в развитие эстрадного искусства Бурятии и в организацию концертного обслуживания населения, сообщили в минкультуры республики.

Вся деятельность Юрия Мацукова была связана с Бурятской государственной филармонией, начиная с 1963 года в качестве артиста-инструменталиста оркестра Бурятского государственного ансамбля песни и танца «Байкал». От природы одаренный музыкант, он обладал великолепным чувством ритма, хорошим музыкальным слухом. Совместно с ансамблем «Байкал» он пропагандировал бурятское национальное искусство, выезжая на гастроли по городам Урала, Закавказья, Поволжья, Западной Сибири, Дальнего Востока.

Он работал в качестве солиста-инструменталиста в эстрадных группах «Баяр», «Ритмы Байкала», а с 1982 года Юрий Мацуков являлся художественным руководителем вокально-инструментального ансамбля «Селенга». За годы работы в ВИА «Селенга» Юрий Митрофанович совмещал творческую деятельность с организацией концертов. При его непосредственном участии была подготовлена в Ленинграде большая концертная программа, с которой ансамбль с большим успехом гастролировал по стране.

В 1986 году Юрий Митрофанович перешёл в эстрадно-кукольную группу «Радуга» в новом амплуа артиста-кукловода. А в 1990 году он создал группу «Мы и куклы», художественным руководителем которого являлся.

Юрий Мацуков ветеран труда, 46 лет преданно служил искусству. Среди деятелей культуры и искусства республики пользовался большим уважением.

За многолетний труд, большой вклад в развитие эстрадного искусства Бурятии, организацию концертного обслуживания населения Юрий Мацуков награждён почётными грамотами министерства культуры Бурятской АССР (1968г., 1990г.), почётным знаком «За активное участие в культурном обслуживании строителей БАМа» (1984 г.), медалью «Ветеран труда» (1988 г.), значком министерства культуры СССР «За отличную работу» (1991 г.). Он удостоен почётного звания «Заслуженный артист Бурятской АССР» (1979 г.).

Прощание состоится в среду с 11 часов в ритуальном зале по адресу: ул. Гвардейская д. 1Б.
смерть некролог артисты
 
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