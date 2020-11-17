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Усть-Ордынский округ начал готовиться к юбилею

Усть-Ордынский округ начал готовиться к юбилею
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
85-летие жители УОБО будут отмечать в сентябре 2022 года

В Иркутской области создан организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых празднованию 85-летия образования Усть-Ордынского Бурятского округа. В состав оргкомитета вошли члены регионального правительства, депутаты заксобрания области, мэры районов округа, представители общественных организаций. Юбилей будет отмечаться в сентябре 2022 года.

Поэтапная подготовка к событию регионального масштаба уже началась: возобновлено после 14-летнего перерыва строительство самого известного долгостроя в округе – дома спорта в посёлке Усть-Ордынский, будут проведены благоустроительные и дорожные работы вокруг спортивного объекта, отремонтирована центральная улица посёлка. Планируется, что основные праздничные мероприятия для жителей УОБО и гостей пройдут на стадионе дома спорта, в том числе областной культурно-спортивный праздник «Сур-Харбан-2022».

По словам главы округа Анатолия Прокопьева, план основных мероприятий празднования юбилейной даты будет состоять из нескольких разделов. Кроме строительства и капитального ремонта социально значимых объектов будут включены событийные мероприятия, церемонии чествования заслуженных жителей УОБО, которые внесли весомый вклад в социально-экономическое развитие малой Родины.

Кроме того, уже началась разработка культурно-просветительских, научных и издательских проектов, планируется проведение научно-практической конференции по современному развитию Усть-Ордынского Бурятского округа, создание документального фильма. Артисты государственного ансамбля песни и танца «Степные напевы» подготовят концертную программу для гастрольной поездки по всем районам УОБО и другим территориям Иркутской области. Усть-Ордынский национальный музей также подготовит масштабную передвижную выставку. Пройдут приуроченные к празднику творческие конкурсы, русские, бурятские, татарские, белорусские, украинские, польские фольклорные фестивали, спортивные мероприятия, конкурсы школьных сочинений и рисунков об истории родного края. Будет изготовлена сувенирная продукция: ювелирные украшения, панно, гобелены из войлока, конского волоса, кожи, деревянные шкатулки и национальные куклы. В день торжества на всех праздничных площадках будет организован круговой танец ёхор, состоятся конкурс юрт и выставка изделий мастеров народных промыслов, конкурсы-дегустации национальных блюд всех народов, проживающих на территории УОБО. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Иркутской области.
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