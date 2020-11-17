Новоиспечённые супруги – руководители ансамбля «Ингодиночка»
Необычная пара молодожёнов зарегистрировала свои отношения в городском отделе ЗАГС города Читы. Жениху исполнилось 79 лет, а невесте – 78.
Антонида Ефремовна – художественный руководитель ансамбля «Ингодиночка», её новоиспеченный супруг Александр Анатольевич – музыкальный руководитель. Он сам пишет стихи, является кандидатом на звание заслуженного работника культуры Забайкальского края, так как играет на баяне уже 45 лет. Молодожёны полны жизненных сил, оптимизма и творческих идей.
- Это была одна из самых трогательных регистраций, - делится впечатлениями главный специалист-эксперт городского отдела ЗАГС города Читы Светлана Швецова. – Своё восхищение и поздравление с днём свадьбы жених прочитал невесте в стихах, которые написал сам. В таком возрасте люди подходят к новым отношениям гораздо более взвешенно и очень ценят их. Нам, сотрудникам отдела, всегда приятно видеть любовь людей друг к другу, тем более в таком почтенном возрасте.
По данным единого госреестра, с 2015 года по настоящее время самый молодой возраст, в котором вступали в брак на территории Забайкальского края женихи и невесты – 16 лет. Самый большой возраст жениха за то же время – 91 год, невесты – 92 года. Об этом сообщает пресс-служба департамента ЗАГС региона.
В Чите поженилась пара с общим возрастом в 157 лет
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