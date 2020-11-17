 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 ноября

Сбер приглашает предпринимателей Бурятии на онлайн-конференцию

16 ноября

Популярное

В Чите поженилась пара с общим возрастом в 157 лет

В Чите поженилась пара с общим возрастом в 157 лет
Общество,  Фото:пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края
Новоиспечённые супруги – руководители ансамбля «Ингодиночка»

Необычная пара молодожёнов зарегистрировала свои отношения в городском отделе ЗАГС города Читы. Жениху исполнилось 79 лет, а невесте – 78.

Антонида Ефремовна – художественный руководитель ансамбля «Ингодиночка», её новоиспеченный супруг Александр Анатольевич – музыкальный руководитель. Он сам пишет стихи, является кандидатом на звание заслуженного работника культуры Забайкальского края, так как играет на баяне уже 45 лет. Молодожёны полны жизненных сил, оптимизма и творческих идей.

- Это была одна из самых трогательных регистраций, - делится впечатлениями главный специалист-эксперт городского отдела ЗАГС города Читы Светлана Швецова. – Своё восхищение и поздравление с днём свадьбы жених прочитал невесте в стихах, которые написал сам. В таком возрасте люди подходят к новым отношениям гораздо более взвешенно и очень ценят их. Нам, сотрудникам отдела, всегда приятно видеть любовь людей друг к другу, тем более в таком почтенном возрасте.

По данным единого госреестра, с 2015 года по настоящее время самый молодой возраст, в котором вступали в брак на территории Забайкальского края женихи и невесты – 16 лет. Самый большой возраст жениха за то же время – 91 год, невесты – 92 года. Об этом сообщает пресс-служба департамента ЗАГС региона.
ЗАГС семьи свадьба пожилые Забайкальский край
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

7 боксёров представят Бурятию на чемпионате России
7 боксёров представят Бурятию на чемпионате России
Общество, 17.11.2020
По итогам турнира будет сформирована сборная страны для участия в Олимпиаде
В храмах Бурятии вознесли молитвы о жертвах ДТП
В храмах Бурятии вознесли молитвы о жертвах ДТП
Общество, 17.11.2020
Также священнослужители помолились за здравие участников дорожного движения
«Рогатая женщина» из Бурятии стала лучшей на Российской неделе искусств
«Рогатая женщина» из Бурятии стала лучшей на Российской неделе искусств
Общество, 17.11.2020
Работа Зорикто Доржиева победила в номинации «Городская и парковая скульптура»
Боксёр из Бурятии стал победителем всероссийского турнира
Боксёр из Бурятии стал победителем всероссийского турнира
Общество, 17.11.2020
Батор Гомбоев выиграл «золото» в весовой категории до 52 кг
В Бурятию прибыли ламы и учёные из Калмыкии
В Бурятию прибыли ламы и учёные из Калмыкии
Общество, 17.11.2020
Представители духовенства и науки двух республик обсуждают вопросы буддийского образования
Жителей Бурятии просят не устраивать очереди за больничным
Жителей Бурятии просят не устраивать очереди за больничным
Общество, 17.11.2020
Очереди в поликлиниках создаются из-за корешков к больничным
В Бурятии зафиксированы смерти больных ковидом на дому
В Бурятии зафиксированы смерти больных ковидом на дому
Общество, 17.11.2020
Каждый летальный случай рассматривается отдельно
В Иркутской области поставили новый памятник Ленину
В Иркутской области поставили новый памятник Ленину
Общество, 17.11.2020
В последнее время в Иркутской области практически ежегодно появляются новые памятники Ильичу
В Бурятии планируют собрать 60 тонн шишек
В Бурятии планируют собрать 60 тонн шишек
Общество, 17.11.2020
В планах специалистов получить около 600 кг семян сосны
В Бурятии прояснили ситуацию с людьми на полу в больнице
В Бурятии прояснили ситуацию с людьми на полу в больнице
Общество, 17.11.2020
Снимок прокомментировала министр здравоохранения Бурятии
Четыре тхэквондиста Бурятии вошли в сборную России
Четыре тхэквондиста Бурятии вошли в сборную России
Общество, 17.11.2020
Решение принято по итогам чемпионата страны
В Бурятии проходят сборы для сержантов
В Бурятии проходят сборы для сержантов
Общество, 17.11.2020
Военнослужащие на практике закрепят знания, полученные во время первого этапа
Регбист сборной России отдыхал на Байкале
Регбист сборной России отдыхал на Байкале
Общество, 17.11.2020
Рамиль Гайсин побывал на Ольхоне
В Этнографическом музее в Улан-Удэ закроют часть комплексов
В Этнографическом музее в Улан-Удэ закроют часть комплексов
Общество, 17.11.2020
Будут работать только комплексы на открытом воздухе
В Иркутске спасают сбитую машиной белку
В Иркутске спасают сбитую машиной белку
Общество, 17.11.2020
Прогнозов ветеринар пока не даёт

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^