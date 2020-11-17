7 боксёров представят Бурятию на чемпионате России

По итогам турнира будет сформирована сборная страны для участия в Олимпиаде



C 27 ноября по 6 декабря в Оренбурге пройдёт чемпионат России по боксу среди мужчин. Бурятию на турнире представят семь спортсменов.



В весовой категории до 49 кг выступят Батор Сагалуев и Николай Харанахоев.

В весовой категории до 52 кг – Баир Батлаев.

В весовой категории до 57 кг – Альберт Гатаулин.

В весовой категории до 60 кг – Радна Цыбиков.

В весовой категории до 63 кг – Доржо Дахаев.

В весовой категории до 91 кг – Георгий Кушиташвили.



Всего на чемпионате России за медали будут боксировать более 340 спортсменов из всех регионов страны. Они поборются за право попасть в национальную сборную страны для участия в квалификационном отборочном турнире на Олимпийские игры в Токио.



Призовой фонд турнира составит 10 миллионов рублей. Также победители соревнований получат автомобили, сообщает пресс-служба центра спортивной подготовки РБ.

