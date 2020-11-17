По итогам турнира будет сформирована сборная страны для участия в Олимпиаде
C 27 ноября по 6 декабря в Оренбурге пройдёт чемпионат России по боксу среди мужчин. Бурятию на турнире представят семь спортсменов.
В весовой категории до 49 кг выступят Батор Сагалуев и Николай Харанахоев.
В весовой категории до 52 кг – Баир Батлаев.
В весовой категории до 57 кг – Альберт Гатаулин.
В весовой категории до 60 кг – Радна Цыбиков.
В весовой категории до 63 кг – Доржо Дахаев.
В весовой категории до 91 кг – Георгий Кушиташвили.
Всего на чемпионате России за медали будут боксировать более 340 спортсменов из всех регионов страны. Они поборются за право попасть в национальную сборную страны для участия в квалификационном отборочном турнире на Олимпийские игры в Токио.
Призовой фонд турнира составит 10 миллионов рублей. Также победители соревнований получат автомобили, сообщает пресс-служба центра спортивной подготовки РБ.
7 боксёров представят Бурятию на чемпионате России
Общество, Фото:
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