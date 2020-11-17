 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 ноября

16 ноября

Популярное

В Бурятии бизнесмен вовремя не погасил документы

В Бурятии бизнесмен вовремя не погасил документы
Общество,  Фото:pixabay.com
На предпринимателя наложили штраф

Государственным инспектором управлением Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии проведена проверка объекта розничной торговли в Заиграевском районе.

Установлено несвоевременное гашение индивидуальным предпринимателем ветеринарных сопроводительных документов в ФГИС «Меркурий» на поступающую продукцию. Это является нарушением.

В отношении предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении, наложен штраф, сообщили в пресс-службе управления.
Россельхознадзор
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии бизнесмен вовремя не погасил документы
В Бурятии бизнесмен вовремя не погасил документы
Общество, 17.11.2020
На предпринимателя наложили штраф
В Бурятии материалам прокурорских проверок возбуждено 118 уголовных дел
В Бурятии материалам прокурорских проверок возбуждено 118 уголовных дел
Общество, 17.11.2020
Республиканская прокуратура опубликовала основные статистические данные за 10 месяцев 2020 года
Житель Бурятии едва не убил сожительницу, замахиваясь на неё топором
Житель Бурятии едва не убил сожительницу, замахиваясь на неё топором
Общество, 17.11.2020
Вышедший на свободу мужчина вновь угодил за решётку
В Бурятии стартовал конкурс молодых художников
В Бурятии стартовал конкурс молодых художников
Общество, 16.11.2020
Заявки принимаются по 4 декабря
В Иркутске завершился поиск «мужа» для полярной совы
В Иркутске завершился поиск «мужа» для полярной совы
Общество, 16.11.2020
Зоологи желают птицам удачи в размножении
Гору в Бурятии хотят назвать в честь 75-летия Победы
Гору в Бурятии хотят назвать в честь 75-летия Победы
Общество, 16.11.2020
Вершина является высшей точкой Икатского хребта
Юные художники Аги нарисуют мегараскраски для «Алтарганы»
Юные художники Аги нарисуют мегараскраски для «Алтарганы»
Общество, 16.11.2020
Учащихся ДШИ приглашают принять участие в конкурсе имени Доржи Гомбоева «Край мой любимый – Ага»
Корвет «Алдар Цыденжапов» атаковали истребители
Корвет «Алдар Цыденжапов» атаковали истребители
Общество, 16.11.2020
Лётчики проверили надёжность работы систем корабля
В Монголии отмечают День рождения Чингисхана
В Монголии отмечают День рождения Чингисхана
Общество, 16.11.2020
Из-за карантина отменены все праздничные мероприятия
Упрдор «Южный Байкал» стало лауреатом нацпремии по безопасности
Упрдор «Южный Байкал» стало лауреатом нацпремии по безопасности
Общество, 16.11.2020
Учреждение обошло Мосавтодор в номинации «Лучший перевозчик автотранспорта»
Мисс БГУ представит Бурятию на всероссийском конкурсе
Мисс БГУ представит Бурятию на всероссийском конкурсе
Общество, 16.11.2020
Впервые «Мисс и Мистера студенчество России» выберут онлайн
Тхэквондисты Бурятии завоевали россыпь медалей в Москве
Тхэквондисты Бурятии завоевали россыпь медалей в Москве
Общество, 16.11.2020
Спортсмены республики успешно выступили на чемпионате и первенстве России
На 96-м году ушла из жизни заслуженный работник культуры Бурятии
На 96-м году ушла из жизни заслуженный работник культуры Бурятии
Общество, 16.11.2020
Галина Анисимова была одной из основоположниц профессионального музыкального искусства республики

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^