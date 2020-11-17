На предпринимателя наложили штраф
Государственным инспектором управлением Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии проведена проверка объекта розничной торговли в Заиграевском районе.
Установлено несвоевременное гашение индивидуальным предпринимателем ветеринарных сопроводительных документов в ФГИС «Меркурий» на поступающую продукцию. Это является нарушением.
В отношении предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении, наложен штраф, сообщили в пресс-службе управления.
В Бурятии бизнесмен вовремя не погасил документы
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