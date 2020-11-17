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В Бурятии по материалам прокурорских проверок возбуждено 118 уголовных дел

В Бурятии по материалам прокурорских проверок возбуждено 118 уголовных дел
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Республиканская прокуратура опубликовала основные статистические данные за 10 месяцев 2020 года

За 10 месяцев 2020 года в сфере надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина органами прокуратуры Бурятии выявлено 20 159 нарушений закона. Для их устранения внесено 5 371 представление. По материалам прокурорских проверок возбуждено 118 уголовных дел.

В сфере надзора за соблюдением трудовых прав граждан выявлено 3 165 нарушений закона, в том числе об оплате труда – 1 938. За допущенные нарушения к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 445 должностных лиц.

В сфере надзора за соблюдением законодательства о правах и интересах несовершеннолетних выявлено 2 701 нарушение закона, для их устранения внесено 664 представления, направлено 202 исковых заявления в суд, по актам прокурорского реагирования к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 549 должностных лиц.

В сфере надзора за исполнением законов на досудебной стадии уголовного судопроизводства выявлено 19 104 нарушения закона. Органам предварительного расследования направлено 1 393 требования, внесено 330 представлений и информаций об устранении нарушений федерального законодательства, по результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечено 472 должностных лица, сообщили в пресс-службе надзорного органа.
прокуратура
 
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