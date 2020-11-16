В Улан-Удэ театр объявил конкурс сочинений о восстании декабристов

Приём сочинений уже стартовал



Государственный русский драматический театр им.Николая Бестужева проведёт конкурс сочинений на тему «Восстание декабристов 195 лет спустя глазами молодежи XXI века» (12+). Конкурс пройдёт с 16 ноября по 16 декабря в рамках ежегодного театрального проекта «Месяц истории театра: Вехи. События. Люди», сообщает пресс-служба театра имени Бестужева.



Проект «Месяц истории театра: Вехи. События. Люди» проводится с 2015 года. В программе традиционно – встречи с актерами, режиссерами, художниками, лекции, экскурсии и другие мероприятия, направленные на популяризацию театра.



В этом году первым из них станет конкурс сочинений, посвященных юбилею восстания декабристов на Сенатской площади. События в Санкт-Петербурге 14 декабря 1825 года до сих пор вызывают споры и противоречивые мнения. Кто такие декабристы – бунтовщики или идеалисты? Русский драмтеатр, носящий имя ссыльного декабриста, не мог обойти вниманием юбилейную историческую дату. Ведь неоценим тот вклад, который внёс Николай Бестужев в развитие культуры Сибири и Забайкальского края.



В конкурсе могут принять участие учащиеся среднего и старшего звена общеобразовательных учебных заведений, учащиеся средних и высших учебных заведений города и республики.



Тематика конкурса «Восстание декабристов 195 лет спустя глазами молодежи XXI века» может быть представлена в творческой работе – сочинение, в жанре – эссе, письма, рассказа, основная цель которых раскрыть предложенную тему путем приведения различных аргументов (тезисов). Они должны подкрепляться доказательствами и, возможно, иллюстрироваться примерами, свидетельствующими о широком кругозоре участника. Жанр своей работы участник определяет самостоятельно.



Работы принимаются с 16 ноября по 16 декабря на электронную почту grdt.sekretar@mail.ru с пометкой «На конкурс». Подведение итогов состоится 21 декабря 2020 года, а объявление результатов и награждение победителей – 22 декабря в день рождения театра.



Более подробно с условиями конкурса можно ознакомиться в положении на сайте театра grdt.ru.

