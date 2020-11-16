Дом офицеров Забайкальского края выпустил клип «Я рождён в Советском Союзе»

- Новое здание Читинского Дома Красной Армии было сдано в эксплуатацию 16 ноября 1940 году по проекту архитектора Михаила Клековкина. И вот уже 80 лет современное здание Дома офицеров – одно из красивейших архитектурных проектов региона, является украшением главной улицы города, гордостью всех читинцев, визитной карточкой столицы Забайкалья, - говорится в сообщении учреждения.







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15 ноября ансамбль песни и танца Дома офицеров Забайкальского края выпустил клип «Я рождён в Советском Союзе». Клип приурочен к 80-летию со дня торжественного ввода в эксплуатацию исторического здания Дома офицеров.