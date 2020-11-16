В честь автора гимна Бурятии устроят литературный фестиваль

Фестиваль посвящён 95-летию со дня рождения поэта, автора гимна Бурятии Дамбы Жалсараева
В Бурятии впервые пройдет литературный фестиваль «Байкальские чтения» (6+). Мероприятия пройдут с 3 по 5 декабря в онлайн-формате. В программу вошли литературный конкурс-семинар, лекции, презентации, виртуальные выставки, онлайн-викторины и многое другое, сообщили в пресс-службе минкультуры республики.
3 декабря 2020 года:
- 10:00-16:00 - литературный конкурс-семинар для начинающих молодых поэтов и писателей;
- 12:00-12:30 - онлайн-лекция «Современное состояние литературы Бурятии»;
- 15:00 - презентация книги Д.З. Жалсараева «Һaнaa бодолой угалзанууд» (благопожелания);
- 16:00 - презентация фильма, посвящённого Д.З. Жалсараеву «Дүрөөгэй ханхинаан»;
- 16:00-17:00 - онлайн-лекция «Литература Бурятии. Романы XX века»;
- 18:00-19:30 паблик-ток «О творчестве на бурятском языке».
- в течение дня: онлайн-викторины по творчеству Д.З. Жалсараева, онлайн-выставка и обзор творчества Д.З. Жалсараева;
4 декабря 2020 года:
- 12:00-12:30 - онлайн-лекция «Чем актуальна сегодня бурятская литература?»;
- 14:00-15:00 - онлайн-лекция «Эксперименты авангарда. Коллажи, стихи, книга художника»;
- 15:00-17:00 - круглый стол «Проблемы и перспективы литературного процесса в Бурятии»;
- 16:00-16:30 - онлайн-лекция «История гимна Бурятии»;
- презентация видеоклипа «Поем Гимн Бурятии вместе» по результатам интернет-флешмоба на телеканале АТВ;
5 декабря 2020 года:
- 10:00 - торжественное мероприятие «Прими, земля, сыновнее спасибо». Хоринская МЦБ им. Д.З. Жалсараева;
- 19:00 - творческий вечер, посвящённый 95-летию Дамбы Зодбича Жалсараева «Знакомая мелодия».
Справка:
Дамба Жалсараев родился в 1925 году в улусе Додо-Гол Хоринского района Бурят-Монгольской АССР. С началом Великой Отечественной войны работал в своем родном улусе в колхозе «Оборона СССР». В январе 1943 года мобилизован в Советскую Армию. Учился в Забайкальском военно-пехотном училище, после окончания которого служил офицером в пограничных войсках на востоке страны.
С 9 августа 1945 года участвовал в боевых действиях против японской Квантунской армии в Маньчжурии.
Дамба Жалсараев поэзией увлёкся ещё в военные годы. Первые его стихи были опубликованы в 1945 году в армейской газете «На боевом посту».
В 1950 году вышла в свет первая книга стихов «Үнэн тухай үгэ» (Слово о правде).
С 1952 года — член Союза писателей СССР.
Занимался журналистикой: работал корреспондентом ТАСС по Бурятии.
С 1956 по 1958 год учился в Москве на Высших литературных курсах при Литературном институте им. Горького.
С 1960 по 1966 год и с 1975 по 1986 год, до выхода на пенсию, работал министром культуры Бурятской АССР.
В 1968 году избран председателем Cоюза писателей Бурятской АССР. Проработал на этом посту до 1975 года.
Долгое время был сопредседателем Российского комитета по связям с писателями стран Азии и Африки. В 1973 году Дамбе Жалсараеву присвоено звание Народного поэта Бурятия. В том же году награждён Государственной премии Бурятской АССР в области литературы.
За большой вклад в развитие бурятской и советской культуры в 1985 году присвоено звание заслуженного работника культуры РСФСР.
В 1994 году был объявлен конкурс на создание государственного гимна Республики Бурятия. Среди прочих произведений было выдвинута и «Песня о родной земле», более известная в народе как «Таёжная, озёрная, степная», композитора Анатолия Андреева и поэта Дамбы Жалсараева. Специальная комиссия признала это сочинение лучшим из представленных работ.
Гимн принят законом «О Государственном гимне Республики Бурятия» в 1995 году.
Умер Дамба Жалсараев в январе 2002 года в Улан-Удэ.
В честь автора гимна Бурятии устроят литературный фестиваль
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Памятник открыли в Черемхово
Комитет по образованию дал разъяснение по первоклассникам
Движение пока в штатном режиме
Буузы включили в «большую пельменную семью»
Необычную ситуацию запечатлели в центре города
Мужчину едва крупно не обманули лжесотрудники банка
Галина Атутова руководила операционным блоком более 30 лет
Безымянный щенок уже проходит дрессировку
Артисты из Бурятии представили номер из уникального балета «Талисман»
Стипендия имени академика Лихачева назначается студентам за отличную учёбу
Для детей провели профилактическое занятие в игровой форме
Юные лесники вместе с родителями смастерили кормушки
Сообщалось, что медик находится в тяжёлом состоянии
Новобранцев обучают первоначальным военным навыкам
В местах кормления получена не одна сотня снимков диких животных