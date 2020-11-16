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В честь автора гимна Бурятии устроят литературный фестиваль

В честь автора гимна Бурятии устроят литературный фестиваль
Общество,  Фото:pixabay.com
Фестиваль посвящён 95-летию со дня рождения поэта, автора гимна Бурятии Дамбы Жалсараева

В Бурятии впервые пройдет литературный фестиваль «Байкальские чтения» (6+). Мероприятия пройдут с 3 по 5 декабря в онлайн-формате. В программу вошли литературный конкурс-семинар, лекции, презентации, виртуальные выставки, онлайн-викторины и многое другое, сообщили в пресс-службе минкультуры республики.

3 декабря 2020 года:

- 10:00-16:00 - литературный конкурс-семинар для начинающих молодых поэтов и писателей;

- 12:00-12:30 - онлайн-лекция «Современное состояние литературы Бурятии»;

- 15:00 - презентация книги Д.З. Жалсараева «Һaнaa бодолой угалзанууд» (благопожелания);

- 16:00 - презентация фильма, посвящённого Д.З. Жалсараеву «Дүрөөгэй ханхинаан»;

- 16:00-17:00 - онлайн-лекция «Литература Бурятии. Романы XX века»;

- 18:00-19:30 паблик-ток «О творчестве на бурятском языке».

- в течение дня: онлайн-викторины по творчеству Д.З. Жалсараева, онлайн-выставка и обзор творчества Д.З. Жалсараева;

4 декабря 2020 года:

- 12:00-12:30 - онлайн-лекция «Чем актуальна сегодня бурятская литература?»;

- 14:00-15:00 - онлайн-лекция «Эксперименты авангарда. Коллажи, стихи, книга художника»;

- 15:00-17:00 - круглый стол «Проблемы и перспективы литературного процесса в Бурятии»;

- 16:00-16:30 - онлайн-лекция «История гимна Бурятии»;

- презентация видеоклипа «Поем Гимн Бурятии вместе» по результатам интернет-флешмоба на телеканале АТВ;

5 декабря 2020 года:

- 10:00 - торжественное мероприятие «Прими, земля, сыновнее спасибо». Хоринская МЦБ им. Д.З. Жалсараева;

- 19:00 - творческий вечер, посвящённый 95-летию Дамбы Зодбича Жалсараева «Знакомая мелодия».

Справка:

Дамба Жалсараев родился в 1925 году в улусе Додо-Гол Хоринского района Бурят-Монгольской АССР. С началом Великой Отечественной войны работал в своем родном улусе в колхозе «Оборона СССР». В январе 1943 года мобилизован в Советскую Армию. Учился в Забайкальском военно-пехотном училище, после окончания которого служил офицером в пограничных войсках на востоке страны.

С 9 августа 1945 года участвовал в боевых действиях против японской Квантунской армии в Маньчжурии.

Дамба Жалсараев поэзией увлёкся ещё в военные годы. Первые его стихи были опубликованы в 1945 году в армейской газете «На боевом посту».

В 1950 году вышла в свет первая книга стихов «Үнэн тухай үгэ» (Слово о правде).

С 1952 года — член Союза писателей СССР.

Занимался журналистикой: работал корреспондентом ТАСС по Бурятии.

С 1956 по 1958 год учился в Москве на Высших литературных курсах при Литературном институте им. Горького.

С 1960 по 1966 год и с 1975 по 1986 год, до выхода на пенсию, работал министром культуры Бурятской АССР.

В 1968 году избран председателем Cоюза писателей Бурятской АССР. Проработал на этом посту до 1975 года.

Долгое время был сопредседателем Российского комитета по связям с писателями стран Азии и Африки. В 1973 году Дамбе Жалсараеву присвоено звание Народного поэта Бурятия. В том же году награждён Государственной премии Бурятской АССР в области литературы.

За большой вклад в развитие бурятской и советской культуры в 1985 году присвоено звание заслуженного работника культуры РСФСР.

В 1994 году был объявлен конкурс на создание государственного гимна Республики Бурятия. Среди прочих произведений было выдвинута и «Песня о родной земле», более известная в народе как «Таёжная, озёрная, степная», композитора Анатолия Андреева и поэта Дамбы Жалсараева. Специальная комиссия признала это сочинение лучшим из представленных работ.

Гимн принят законом «О Государственном гимне Республики Бурятия» в 1995 году.

Умер Дамба Жалсараев в январе 2002 года в Улан-Удэ.


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