Юные художники Аги нарисуют мегараскраски для «Алтарганы»

Учащихся ДШИ приглашают принять участие в конкурсе имени Доржи Гомбоева «Край мой любимый – Ага»



В Агинском Бурятском округе стартовал конкурс «Край мой любимый – Ага» имени члена союза художников России, заслуженного деятеля искусств Забайкальского края Доржи Гомбоева. Конкурс пройдёт в дистанционном формате по двум направлениям «Рисунок» и «Компьютерная графика» с 8 ноября по 16 декабря.



Участники должны нарисовать иллюстрации к «Большой книге загадок» на бурятском языке в двух техниках: живопись и «буряад зураг»; создать постеры по двум темам: «Животные и птицы Агинского Бурятского округа» и «Знаменитые места Агинского Бурятского округа»; а также разработать эскизы для сувенирной продукции, направленные на брендирование округа.



К участию в конкурсе приглашаются учащиеся художественных отделений ДШИ Агинского Бурятского округа в возрасте от 9 до 15 лет. Конкурсные работы по иллюстрации и постерам принимаются в отсканированном виде, в формате JPEG, по эскизам – в любой графической программе.



Для организации конкурса в мессенджере Viber будет создана специальная группа, в которой с 1 по 11 декабря будут размещены конкурсные работы участников. В течении недели работы будут оценены компетентным жюри, в состав которого войдут преподаватели и художники Забайкальского края и Бурятии. 16 декабря итоги конкурса опубликуют на сайте администрации Агинского Бурятского округа.



Лучшие работы по направлению «Рисунок» станут иллюстрациями к «Большой книги загадок» на бурятском языке. Лучшие постеры будут использованы для создания мегараскрасок детских зон отдыха во время проведения международного бурятского фестиваля «Алтаргана-2020». Лучшие эскизы сувенирной продукции будут предложены оргкомитету «Алтаргана-2020» для дальнейшего использования.



Положение конкурса опубликовано на сайте администрации Агинского Бурятского округа в разделе «Положения массовые мероприятия», сообщает её пресс-служба.



Возрастное ограничение 6+

