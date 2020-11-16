Памятник открыли в Черемхово
В городе Черемхово Иркутской области открыли памятник Александру III, сообщил в в Instagram мэр Вадим Семёнов.
- Черемхово стал вторым в Иркутской области, третьим в Сибири и шестым в мире, где появился памятник известному царю, при котором не было ни одной войны, и получившему прозвище Миротворец. Однако, для сибиряков он известен как человек, при котором началось строительство Великой Сибирской магистрали, железнодорожной линии в семь тысяч километров. Строительство Трансиба дало мощнейший толчок к развитию угольной промышленности, соответственно, что напрямую связано с нашими городом, - поделился Вадим Семёнов.
Мэр Черемхово признался, что Александра III он считает самым выдающимся правителем в истории России.
- По сути, немец по происхождению, он был самым русским из всех русских. Так любить и уважать Россию дано не многим, делать страну такой мощной и великой может только большой человек, большой во всех смыслах и значениях. Я уверен, что открытие этого памятника благотворно повлияет на нашу с вами сегодняшнюю жизнь. А молодёжи хотелось бы сказать: перестанем ставить памятники Александру III, будем ставить Мао Цзэдуну. Помните об этом, гордитесь историей своей страны! Берегите то, что сегодня делается, - обратился Вадим Семёнов.
В Иркутской области появился ещё один памятник Александру III
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