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В Монголии отмечают День рождения Чингисхана

В Монголии отмечают День рождения Чингисхана
Общество,  Фото:pixabay.com
Из-за карантина отменены все праздничные мероприятия

Сегодня, 16 ноября, Монголия отмечает День национальной гордости и 858-летие со дня рождения Чингисхана. В этот день президент страны награждает высшей государственной наградой – орденом Чингисхана – за особые заслуги перед родиной и народом. Также каждый год президент, председатель парламента и премьер-министр Монголии отдают дань уважения статуе хана, находящейся в самом центре Улан-Батора.

В связи с распространением пандемии коронавируса внутри страны и продления режима строгого карантина в этом году в Монголии были отменены все праздничные мероприятия по случаю Дня национальной гордости, в том числе церемония вручения ордена «Чингисхан».

Напомним, что День национальной гордости является национальным праздником Монголии и официально объявлен нерабочим днём согласно закону «О всеобщих праздниках и знаменательных датах». Дата Дня национальной гордости была установлена в 2012 году правительством страны в преддверии 850-летия со дня рождения основателя Монгольской империи. Об этом сообщает агентство «Монцамэ».
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