В Монголии отмечают День рождения Чингисхана

Из-за карантина отменены все праздничные мероприятия



Сегодня, 16 ноября, Монголия отмечает День национальной гордости и 858-летие со дня рождения Чингисхана. В этот день президент страны награждает высшей государственной наградой – орденом Чингисхана – за особые заслуги перед родиной и народом. Также каждый год президент, председатель парламента и премьер-министр Монголии отдают дань уважения статуе хана, находящейся в самом центре Улан-Батора.



В связи с распространением пандемии коронавируса внутри страны и продления режима строгого карантина в этом году в Монголии были отменены все праздничные мероприятия по случаю Дня национальной гордости, в том числе церемония вручения ордена «Чингисхан».



Напомним, что День национальной гордости является национальным праздником Монголии и официально объявлен нерабочим днём согласно закону «О всеобщих праздниках и знаменательных датах». Дата Дня национальной гордости была установлена в 2012 году правительством страны в преддверии 850-летия со дня рождения основателя Монгольской империи. Об этом сообщает агентство «Монцамэ».

