Движение пока в штатном режиме
Федеральные дорожники Забайкальском края16 ноября приступили к уборке снега на автомобильной дороге «Байкал» в Улетовском и Хилокском районе. Движение транспорта сейчас в штатном режиме, но возможно ухудшение видимости и дорожной обстановки, предупредили в пресс-службе управления федеральных автодорог на территории региона.
Как отметили в управлении, на работах по очистке дорожного покрытия от наката и рыхлого снега участке «Байкала» с 770 по 995 километр задействовано девять единиц снегоуборочной техники - это комбинированные дорожные машины с отвалом скоростной очистки, тракторы и фронтальный погрузчик.
В случае дальнейшего ухудшения погодных условий, водителей просят соблюдать дистанцию и выбирать скоростной режим в соответствии с дорожными условиями, сообщается на сайте краевого правительства.
Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о проблемах на федеральных трассах Чита-Забайкальск, «Байкал» и «Амур» в Забайкальском крае можно по телефону 8 (3022) 36-49-96.
В Забайкалье расчищают от снега трассу «Байкал»
Общество, Фото:
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