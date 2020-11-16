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Первый канал вновь рассказал про бурятские буузы

Первый канал вновь рассказал про бурятские буузы
Общество, 
Буузы включили в «большую пельменную семью»

На Первом канале вновь показали бурятские буузы. В передаче «Доброе утро» вышел сюжет под названием «Большая пельменная семья», в котором рассказали о блюдах, схожих по составу, лепке и способу приготовления. В этот перечень вошли китайские димсамы, японские гёдза, корейские янсе, грузинские хинкали, узбекские манты и, конечно же, буузы.


Для корреспондента провели мастер-класс по лепке бууз. Повар объяснил девушке, что для начала из теста нужно сделать заготовку в виде чашечки, затем начинить фаршем и сделать 33 защипа. По одной из легенд, именно столько было складок на халатах тибетских монахов.

- Форма тоже символичная, - говорит корреспондент.

- Похожа на юрту: дырочка как у юрты – где очаг и дым выходит, - пояснил повар.


Также в список пельменной семьи вошли немецкие маульташены, итальянские равиоли и тартеллини. Завершили выпуск про пельмени – традиционное блюдо русской кухни.

Как сообщал «Байкал-Daily», зимой 2019 года семья артистки балета театра «Байкал» Валентины Юндуновой из Бурятии снялась для передачи «Доброе утро» Первого канала. Большая дружная семья поведала всей стране о традициях встречи и празднования Сагаалгана. Также они рассказали о том, как правильно готовить буузы.

Летом 2019 года в той же передаче «Доброе утро» буузы назвали «бурятским фастфудом».



буузы телевидение
 
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