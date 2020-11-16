Первый канал вновь рассказал про бурятские буузы

На Первом канале вновь показали бурятские буузы. В передаче «Доброе утро» вышел сюжет под названием «Большая пельменная семья», в котором рассказали о блюдах, схожих по составу, лепке и способу приготовления. В этот перечень вошли китайские димсамы, японские гёдза, корейские янсе, грузинские хинкали, узбекские манты и, конечно же, буузы.







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- Похожа на юрту: дырочка как у юрты – где очаг и дым выходит, - пояснил повар.



