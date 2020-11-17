В Бурятии температура опускалась до -32 градусов

В Улан-Удэ днём до -4
По данным Бурятского гидрометцентра, 17 ноября по республике ночью местами небольшой снег, днём преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью -13-18, местами -3-8, по северу -21-26, местами до -32, днём -2-7, по юго-западу до +2, по северу -10-15 градусов.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью -9-11, днём -2-4 градуса.
Заявки принимаются по 4 декабря
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