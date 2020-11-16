Впервые «Мисс и Мистера студенчество России» выберут онлайн
Бурятию на XIV всероссийском онлайн-конкурсе интеллекта, творчества и спорта «Мисс и Мистер студенчество России 2020» представит мисс Бурятский государственный университет 2019 — Сарана Дашинимаева.
С начала ноября Сарана вместе с командой федерации студенческого самоуправления ежедневно готовится к конкурсу. На данный момент готовы видео снепа, творческого номера, фото в национальном и вечернем стиле. Теперь осталось всё это смонтировать.
- Для меня большая честь представить БГУ и Бурятию в целом. Прошло всего 2 недели, но сделано многое, ежедневно мы вкладываемся в этот проект и верим в нашу победу. Я делаю всё, что от меня требуется. За мной огромный университет и республика. Хочу поблагодарить за вашу огромную поддержку. Мы все сможем! – заявила Сарана Дашинимаева, студентка 4 курса ВИ БГУ.
Как сообщает федерация студенческого самоуправления БГУ, внутривузовский конкурс красоты, таланта и грации «Мисс и Мистер университет» в этом году проводиться не будет.
Мисс БГУ представит Бурятию на всероссийском конкурсе
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Спортсмены республики успешно выступили на чемпионате и первенстве России
Галина Анисимова была одной из основоположниц профессионального музыкального искусства республики
Приём сочинений уже стартовал
Клип приурочен к 80-летию известного читинского здания
Сквер у школы №63 благоустроили
Фестиваль посвящён 95-летию со дня рождения поэта, автора гимна Бурятии Дамбы Жалсараева
Теперь громким случаем озаботят прокуратуру
Конкурс состоялся среди осуждённых женщин
Памятник открыли в Черемхово
Комитет по образованию дал разъяснение по первоклассникам
Движение пока в штатном режиме
Буузы включили в «большую пельменную семью»
Необычную ситуацию запечатлели в центре города
Мужчину едва крупно не обманули лжесотрудники банка
Галина Атутова руководила операционным блоком более 30 лет