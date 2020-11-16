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Мисс БГУ представит Бурятию на всероссийском конкурсе

Мисс БГУ представит Бурятию на всероссийском конкурсе
Общество,  Фото:ФСС БГУ
Впервые «Мисс и Мистера студенчество России» выберут онлайн

Бурятию на XIV всероссийском онлайн-конкурсе интеллекта, творчества и спорта «Мисс и Мистер студенчество России 2020» представит мисс Бурятский государственный университет 2019 — Сарана Дашинимаева.

С начала ноября Сарана вместе с командой федерации студенческого самоуправления ежедневно готовится к конкурсу. На данный момент готовы видео снепа, творческого номера, фото в национальном и вечернем стиле. Теперь осталось всё это смонтировать.

- Для меня большая честь представить БГУ и Бурятию в целом. Прошло всего 2 недели, но сделано многое, ежедневно мы вкладываемся в этот проект и верим в нашу победу. Я делаю всё, что от меня требуется. За мной огромный университет и республика. Хочу поблагодарить за вашу огромную поддержку. Мы все сможем! – заявила Сарана Дашинимаева, студентка 4 курса ВИ БГУ.

Как сообщает федерация студенческого самоуправления БГУ, внутривузовский конкурс красоты, таланта и грации «Мисс и Мистер университет» в этом году проводиться не будет.
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