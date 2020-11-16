В Бурятии детсадовцам рассказали о пожарной безопасности

Общество, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Для детей провели профилактическое занятие в игровой форме



Сотрудники МЧС и противопожарной службы провели профилактическое занятие с воспитанниками детского сада «Солнышко» в селе Орлик Окинского района Бурятии.



- Обучение ребёнка основным правилам пожарной безопасности стоит начинать в раннем возрасте, когда он только начинает самостоятельно перемещаться по дому и изучать новые незнакомые предметы. Любое обучение дети лучше воспринимают в игровой форме, - рассказал начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Окинского района Борис Гергенов.



Ребятам разъяснили какие правила необходимо соблюдать, чтобы не допустить возгорание, а дети в свою очередь охотно поделились, что уже знают о пожарной безопасности. Борис Гергенов рассказал, как действовать если пожар случился, к чему может привести баловство со спичками, напомнил инспектор и о номерах экстренных служб «101», «112».



Чтобы закрепить полученные знания, ребятам вручили буклеты и раскраски. Также был проведён противопожарный инструктаж с воспитателями детского сада, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

