Для детей провели профилактическое занятие в игровой форме
Сотрудники МЧС и противопожарной службы провели профилактическое занятие с воспитанниками детского сада «Солнышко» в селе Орлик Окинского района Бурятии.
- Обучение ребёнка основным правилам пожарной безопасности стоит начинать в раннем возрасте, когда он только начинает самостоятельно перемещаться по дому и изучать новые незнакомые предметы. Любое обучение дети лучше воспринимают в игровой форме, - рассказал начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Окинского района Борис Гергенов.
Ребятам разъяснили какие правила необходимо соблюдать, чтобы не допустить возгорание, а дети в свою очередь охотно поделились, что уже знают о пожарной безопасности. Борис Гергенов рассказал, как действовать если пожар случился, к чему может привести баловство со спичками, напомнил инспектор и о номерах экстренных служб «101», «112».
Чтобы закрепить полученные знания, ребятам вручили буклеты и раскраски. Также был проведён противопожарный инструктаж с воспитателями детского сада, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
В Бурятии детсадовцам рассказали о пожарной безопасности
Общество, Фото:
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