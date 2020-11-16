Лётчики проверили надёжность работы систем корабля
У побережья Приморья продолжаются заводские ходовые и государственные испытания новейшего корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», построенного для Тихоокеанского флота. В заливе Петра Великого летчики Воздушно-космических сил России и морской авиации ТОФ проверили надёжность работы систем корабля.
Во время этого этапа испытаний корабль с различных высот и направлений атаковали истребители МиГ-31БМ и Су-35С истребительного авиационного полка армии ВВС и ПВО Восточного военного округа, а также противолодочные самолёты Ту-142 и Ил-38 морской авиации ТОФ. Самолёты применяли пассивные помехи, осуществляли подавление радиотехнических систем и средств связи корабля.
- В ходе совместных действий на практике совершенствовались вопросы межвидового взаимодействия между ВМФ и ВКС, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Корвет «Алдар Цыденжапов» атаковали истребители
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