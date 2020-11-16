Корвет «Алдар Цыденжапов» атаковали истребители

Лётчики проверили надёжность работы систем корабля



У побережья Приморья продолжаются заводские ходовые и государственные испытания новейшего корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», построенного для Тихоокеанского флота. В заливе Петра Великого летчики Воздушно-космических сил России и морской авиации ТОФ проверили надёжность работы систем корабля.



Во время этого этапа испытаний корабль с различных высот и направлений атаковали истребители МиГ-31БМ и Су-35С истребительного авиационного полка армии ВВС и ПВО Восточного военного округа, а также противолодочные самолёты Ту-142 и Ил-38 морской авиации ТОФ. Самолёты применяли пассивные помехи, осуществляли подавление радиотехнических систем и средств связи корабля.



- В ходе совместных действий на практике совершенствовались вопросы межвидового взаимодействия между ВМФ и ВКС, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

