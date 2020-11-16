В Бурятии дети кормят птиц салом

Общество, Фото: предоставлено агентством лесного хозяйства

Юные лесники вместе с родителями смастерили кормушки



В Заиграевском районе Бурятии члены школьного лесничества «Берёзка» приняли участие в акции «Покорми птиц зимой», рассказали в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.



Лесники напомнили ребятам, какой корм птички любят больше всего и как смастерить кормушку так, чтобы еда досталась не только воронам, но и синичкам.



- Мы подготовили для птичек разнообразные лакомства: семечки, разные крупы, ржаной хлеб и свежее сало. Будем приходить каждый день и следить, чтобы у птичек всегда был корм, - поделились ребята.



Юные лесники вместе с родителями смастерили надёжные и комфортные кормушки. В новых домиках птицы смогут не только поесть, но и укрыться от холода. Сотрудники Хандагатайского лесхоза помогли ребятам правильно повесить кормушки.



- Ребята очень ответственно подошли к акции, изготовили очень красивые, а самое главное надёжные кормушки. Когда все домики были развешаны, мы затаились и наблюдали за птичками, которые поспешили за лакомством, - с улыбкой рассказывает руководитель школьного лесничества «Берёзка» Вера Грабовская.





