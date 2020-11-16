Гору в Бурятии хотят назвать в честь 75-летия Победы

Общество, Фото: пресс-служба федерации спортивного туризма РБ

Вершина является высшей точкой Икатского хребта



В Бурятии рассматривается вопрос о присвоении горе, находящейся в Икатском хребте и являющейся его высшей точкой, имени 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 12 ноября состоялось заседание рабочей группы, образованной Народным Хуралом республики в соответствии с законом РБ «Об отдельных вопросах присвоения наименований географическим объектам и переименования географических объектов».



Предложение поступило от федерации спортивного туризма Бурятии. Ранее, в июле, в рамках грантового проекта «Вершина Победы» команда федерации совершила пешеходный поход по Икатскому хребту, сообщает её пресс-служба.



Справка



Самая высокая гора Икатского хребта расположена на 53°52,5ˈ северной широты и 111°00,3ˈ восточной долготы. Высота вершины – 2580 м.

