Вершина является высшей точкой Икатского хребта
В Бурятии рассматривается вопрос о присвоении горе, находящейся в Икатском хребте и являющейся его высшей точкой, имени 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 12 ноября состоялось заседание рабочей группы, образованной Народным Хуралом республики в соответствии с законом РБ «Об отдельных вопросах присвоения наименований географическим объектам и переименования географических объектов».
Предложение поступило от федерации спортивного туризма Бурятии. Ранее, в июле, в рамках грантового проекта «Вершина Победы» команда федерации совершила пешеходный поход по Икатскому хребту, сообщает её пресс-служба.
Справка
Самая высокая гора Икатского хребта расположена на 53°52,5ˈ северной широты и 111°00,3ˈ восточной долготы. Высота вершины – 2580 м.
Гору в Бурятии хотят назвать в честь 75-летия Победы
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