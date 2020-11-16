Новобранцев обучают первоначальным военным навыкам
В воинских частях в Бурятии молодое пополнение приступило к начальному курсу обучения, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Подготовка проходит в учебных подразделениях, сформированных в соединениях. Новобранцев обучают первоначальным военным навыкам, отдельно от основного личного состава воинских частей.
Занятия с молодым пополнением проводят опытные инструкторы-сержанты под постоянным контролем офицеров. Подготовку проходят все военнослужащие призванные этой осенью.
По истечении трёх недель новобранцы приступят к первым практическим стрельбам.
В конце октября «Байкал-Daily» представлял фоторепортаж с торжественной отправки призывников Бурятии в войска.
Новобранцы в Бурятии приступили к начальному курсу обучения
Общество, Фото:
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