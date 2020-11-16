 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 ноября

Сбер приглашает предпринимателей Бурятии на онлайн-конференцию

15 ноября

Популярное

Новобранцы в Бурятии приступили к начальному курсу обучения

Новобранцы в Бурятии приступили к начальному курсу обучения
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Новобранцев обучают первоначальным военным навыкам

В воинских частях в Бурятии молодое пополнение приступило к начальному курсу обучения, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Подготовка проходит в учебных подразделениях, сформированных в соединениях. Новобранцев обучают первоначальным военным навыкам, отдельно от основного личного состава воинских частей.

Занятия с молодым пополнением проводят опытные инструкторы-сержанты под постоянным контролем офицеров. Подготовку проходят все военнослужащие призванные этой осенью.

По истечении трёх недель новобранцы приступят к первым практическим стрельбам.

В конце октября «Байкал-Daily» представлял фоторепортаж с торжественной отправки призывников Бурятии в войска.
военнослужащие Восточный военный округ
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В заказниках Бурятии в фотоловушки попались олени, кабаны и медведь
В заказниках Бурятии в фотоловушки попались олени, кабаны и медведь
Общество, 16.11.2020
В местах кормления получена не одна сотня снимков диких животных
В Бурятию вернётся аномальное тепло
В Бурятию вернётся аномальное тепло
Общество, 16.11.2020
На прошлой неделе уже была зафиксирована аномальная для ноября погода
Врач ковидного госпиталя Улан-Удэ: «Побудьте дома!»
Врач ковидного госпиталя Улан-Удэ: «Побудьте дома!»
Общество, 16.11.2020
Медик предполагает, что воскресный ажиотаж в торговых центрах обернётся новой вспышкой
ОТР рассказало о добром поступке девушки из Бурятии
ОТР рассказало о добром поступке девушки из Бурятии
Общество, 16.11.2020
Уроженка Бурятии помогает пенсионеру в Москве
Буддийская Сангха принесла соболезнования директору «Бариса»
Буддийская Сангха принесла соболезнования директору «Бариса»
Общество, 16.11.2020
Ушёл из жизни заслуженный работник культуры Бурятии Даши Аюшиев
Почтальоны Бурятии доставляют пенсии и пособия на дом
Почтальоны Бурятии доставляют пенсии и пособия на дом
Общество, 16.11.2020
Почта России предпринимает необходимые меры по защите здоровья клиентов
В Улан-Удэ игнорируют мусор напротив районной администрации
В Улан-Удэ игнорируют мусор напротив районной администрации
Общество, 16.11.2020
Улан-удэнцы саркастически называют мешок с мусором «памятником»
Алиса Жамбалова пробежала контрольную гонку в Финляндии
Алиса Жамбалова пробежала контрольную гонку в Финляндии
Общество, 16.11.2020
Бурятская лыжница готовится к Кубку мира
В Забайкалье поставлен коронавирусный антирекорд
В Забайкалье поставлен коронавирусный антирекорд
Общество, 16.11.2020
Общее число случаев заражения приближается к 16 тысячам
В Бурятии вновь зафиксирован высокий прирост коронавируса
В Бурятии вновь зафиксирован высокий прирост коронавируса
Общество, 16.11.2020
Второй день в Бурятии резкий взлёт заболеваемости ковидом
В Бурятии медведи «фотографировались» дольше обычного
В Бурятии медведи «фотографировались» дольше обычного
Общество, 16.11.2020
Дала о себе знать неустойчивая погода
Жителя Бурятии оштрафовали на 5 тысяч за отсутствие маски
Жителя Бурятии оштрафовали на 5 тысяч за отсутствие маски
Общество, 16.11.2020
Нарушитель заявил суду, что носить маску не желает
В Забайкалье временно ограничена диспансеризация
В Забайкалье временно ограничена диспансеризация
Общество, 16.11.2020
Ограничения связаны с распространением коронавируса
По улицам Улан-Удэ каталась Баба Яга
По улицам Улан-Удэ каталась Баба Яга
Общество, 16.11.2020
Сказочная героиня порадовала горожан

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^