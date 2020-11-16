На прошлой неделе уже была зафиксирована аномальная для ноября погода
Небольшое похолодание в понедельник сменится на аномально тёплую для ноября погоду в Забайкалье, Бурятии и Иркутской области, сообщает Sibnet.ru со ссылкой на синоптиков региональных Гидрометцентров.
Погода прошедшей недели была аномально тёплой для ноября. Средняя суточная температура воздуха в большинстве районов была на 3-10 градусов выше нормы. На предстоящей неделе аномалия в температурном фоне сохранится.
По Бурятии местами ожидается небольшой снег, ветер переменный с порывами до 12 метров в секунду. Температура ночью -10, -15, местами -20, -25, по южному Прибайкалью до -9, а по северным районам до -31 градуса. Днём в большинстве районов -2, -7, местами до +2 градусов, по северу -10, -15 градусов.
В Бурятию вернётся аномальное тепло
Общество, Фото:
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