В Бурятию вернётся аномальное тепло

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

На прошлой неделе уже была зафиксирована аномальная для ноября погода



Небольшое похолодание в понедельник сменится на аномально тёплую для ноября погоду в Забайкалье, Бурятии и Иркутской области, сообщает Sibnet.ru со ссылкой на синоптиков региональных Гидрометцентров.



Погода прошедшей недели была аномально тёплой для ноября. Средняя суточная температура воздуха в большинстве районов была на 3-10 градусов выше нормы. На предстоящей неделе аномалия в температурном фоне сохранится.



По Бурятии местами ожидается небольшой снег, ветер переменный с порывами до 12 метров в секунду. Температура ночью -10, -15, местами -20, -25, по южному Прибайкалью до -9, а по северным районам до -31 градуса. Днём в большинстве районов -2, -7, местами до +2 градусов, по северу -10, -15 градусов.







