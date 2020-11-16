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В Бурятии стартовал конкурс молодых художников

В Бурятии стартовал конкурс молодых художников
Общество,  Фото:pixabay.com
Заявки принимаются по 4 декабря

В Бурятии начался приём заявок на межрегиональный конкурс молодых художников «Art-round». Мероприятие проводится с 16 ноября по 20 декабря в заочной форме и посвящёно 60-летию Восточно-Сибирского института культуры. К участию в конкурсе приглашаются молодые художники, независимо от принадлежности к творческим, художественным и дизайнерским объединениям и формированиям от 10 до 35 лет.

Мероприятие проведут в четыре этапа:
- первый этап (с 16 ноября по 4 декабря) – приём заявок и отбор по номинациям и возрастным группам;
- второй этап (с 4 по 7 декабря) – работа жюри (определение победителей (дистанционно));
- третий этап – (с 7 по 20 декабря) организация и проведение интерактивной выставки;
- четвёртый этап – (с 7 по 20 декабря) награждение победителей (рассылка дипломов).

Конкурсная программа будут проходить в следующих номинациях: «Декоративно-прикладное искусство (по видам)», «Живопись», «Графика», «Скульптура», «Дизайн». А также в трёх возрастных группах: 10-17 лет, 18-25 лет, 26-35 лет.

Для участия в конкурсе необходимо выслать заявку и фотографии творческих работ в установленные сроки на адрес: 670031, г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д.1, или на электронный ящик: dulgarov@mail.ru. Принимаются снимки авторских работ (изделие ДПИ, картина, панно, скульптура и т.д.) в высоком разрешении (по 1-3 для одной работы). От одного участника заявляется не более 3 творческих работ.

Все конкурсанты получат сертификаты. Кроме этого, по итогам интерактивной выставки будут вручены дипломы участников. Победители в номинациях наградят дипломами лауреатов. Гран-при проекта «Art round 2020» вручат по решению жюри. Об этом сообщает пресс-служба ВСГИК.

Возрастное ограничение 6+
конкурс Бурятия художники молодежь искусство ВСГИК
 
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