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ОТР рассказало о добром поступке девушки из Бурятии

ОТР рассказало о добром поступке девушки из Бурятии
Общество, 
Уроженка Бурятии помогает пенсионеру в Москве

На федеральном канале ОТР в программе «Активная среда» вышел сюжет про уроженку Бурятии Екатерину Гыргенову, которая помогла московскому пенсионеру. Ролик назвали «Пошла за хлебом – нашла друга».


Екатерина заметила Владимира Петровича на кассе в магазине. Пожилому мужчине не хватало денег, чтобы оплатить свою покупку. Тогда девушка предложила свою финансовую помощь и рассчиталась за старика.

- Конечно, я был взволнован, чуть не расплакался в тот момент. В общем, она оплатила эту покупку, и мы вышли, - со слезами на глазах вспомнил Владимир Сидельников.

- Очень много одиноких пенсионеров, которым не хватает элементарно общения, я уже не говорю про оплачивание корзины, просто хотя бы поздороваться, спросить «Как дела?» пообщаться про погоду… Это же не сложно, а им, возможно, это необходимо, - рассказала Екатерина.

85-летний пенсионер и уроженка Бурятии познакомились, пожилой человек пригласил девушку в гости.

- Я детдомовский, был обделён сильной лаской, вниманием…И когда встречаешь такого человека, всё это очень трогает, - признался Владимир Петрович.

Когда Катя пришла в гости к старику, она подарила ему краски и кисточки для рисования – пенсионер пишет картины. Она решила помочь ему продать картины и для этого создала страничку в соцсети, где выставила его работы.

В первый же день они получили более сотни откликов от тех, кто желал приобрести работы Владимира Петровича. Также многие высказали слова восхищения от его картин.

- Добрых людей итак видно. Опять же пример моя Катя Васильевна. Теперь говорю «Моя Катя», - с улыбкой сказал Владимир Петрович.

Катя и Владимир Петрович продолжают дружить.
телевидение Москва пенсионеры
 
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