Тхэквондисты Бурятии завоевали россыпь медалей в Москве

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Спортсмены республики успешно выступили на чемпионате и первенстве России



15 ноября в Москве завершились чемпионат и первенство России по тхэквондо МФТ. Спортсмены из Бурятии завоевали россыпь медалей.



- В соревнованиях приняли участие 770 спортсменов из 39 регионов. Наши спортсмены показали хороший результат, поздравляем их!, - отметили наставники двух победителей соревнований из школы тхэквондо «Импульс».



Как сообщает пресс-служба минспорта РБ, победителями и призёрами соревнований стали:



Кречет Илья – 1 место в туль юноши 8 гуп, 1 место в силе удара;

Девянин Фёдор – 2 место в туль мальчики 10 гуп, 1 место в силе удара;

Григорьева Дарья – 1 место в туль девушки 9 гуп, 1 место в силе удара;

Фаткулин Евгений – 1 место в туль цв.пояса;

Манзарова Алена – 1 место в туль, 3 место в спарринге цв.пояса;

Шмаров Антон – 1 место в туль 3 дан юниоры;

Багулов Иван – 1 место в спарринге до 50 кг;

Дансарунова Анзана – 1 место в туль девушки 5 гуп, 3 место в спарринге девушки 5-6 гуп, 1 место в силе удара девушки 6-3 гуп;

Дамдин Арюна – 2 место в туль девушки 3 гуп, 3 место в спарринге девушки 4-3 гуп до 36 кг;

Игумнов Матвей – 2 место в туль юноши 4 гуп, 2 место в спарринге до 30 кг;

Петухов Дмитрий – 2 место в туль 3 дан;

Торгашин Алексей – 2 место в туль цв.пояса;

Локтева Екатерина – 3 место в спарринге до 55 кг;

Боровкова Людмила – 3 место в туль и силе удара цв.пояса;

Фаткулин Евгений – 3 место в спарринге до 50 кг;

Боровкова Людмила – 3 место в спарринге до 60 кг;

Чернояров Евгений – 3 место в туль 3 дан;

Николаев Владимир – 3 место в туль 4-6 дан;

Николаев Егор – 3 место в туль 5 гуп юноши, 2 место в спарринге 36-42 кг;

Одиноков Илья – 3 место в туль 5 гуп юноши, 3 место в спарринге 36-42 кг.

