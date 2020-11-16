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Тхэквондисты Бурятии завоевали россыпь медалей в Москве

Тхэквондисты Бурятии завоевали россыпь медалей в Москве
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Спортсмены республики успешно выступили на чемпионате и первенстве России

15 ноября в Москве завершились чемпионат и первенство России по тхэквондо МФТ. Спортсмены из Бурятии завоевали россыпь медалей.

- В соревнованиях приняли участие 770 спортсменов из 39 регионов. Наши спортсмены показали хороший результат, поздравляем их!, - отметили наставники двух победителей соревнований из школы тхэквондо «Импульс».

Как сообщает пресс-служба минспорта РБ, победителями и призёрами соревнований стали:

Кречет Илья – 1 место в туль юноши 8 гуп, 1 место в силе удара;
Девянин Фёдор – 2 место в туль мальчики 10 гуп, 1 место в силе удара;
Григорьева Дарья – 1 место в туль девушки 9 гуп, 1 место в силе удара;
Фаткулин Евгений – 1 место в туль цв.пояса;
Манзарова Алена – 1 место в туль, 3 место в спарринге цв.пояса;
Шмаров Антон – 1 место в туль 3 дан юниоры;
Багулов Иван – 1 место в спарринге до 50 кг;
Дансарунова Анзана – 1 место в туль девушки 5 гуп, 3 место в спарринге девушки 5-6 гуп, 1 место в силе удара девушки 6-3 гуп;
Дамдин Арюна – 2 место в туль девушки 3 гуп, 3 место в спарринге девушки 4-3 гуп до 36 кг;
Игумнов Матвей – 2 место в туль юноши 4 гуп, 2 место в спарринге до 30 кг;
Петухов Дмитрий – 2 место в туль 3 дан;
Торгашин Алексей – 2 место в туль цв.пояса;
Локтева Екатерина – 3 место в спарринге до 55 кг;
Боровкова Людмила – 3 место в туль и силе удара цв.пояса;
Фаткулин Евгений – 3 место в спарринге до 50 кг;
Боровкова Людмила – 3 место в спарринге до 60 кг;
Чернояров Евгений – 3 место в туль 3 дан;
Николаев Владимир – 3 место в туль 4-6 дан;
Николаев Егор – 3 место в туль 5 гуп юноши, 2 место в спарринге 36-42 кг;
Одиноков Илья – 3 место в туль 5 гуп юноши, 3 место в спарринге 36-42 кг.
спорт Бурятия тхэквон-до чемпионат России первенство России
 
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