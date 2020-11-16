В Улан-Удэ игнорируют мусор напротив районной администрации

- Неужели за неделю нельзя с дорогой вопрос решить? Ну да, главное, что парковка для Октябрьской администрации в полном порядке, а то, что за ней, никого не волнует, - поделилась лидер «Яблока» в Бурятии.





Лидер Бурятского регионального отделения партии «Яблоко» Наталья Семёнова (она известна горожанам также как певица Сабрина Амо) рассказала о том, как не могут убрать мешок, набитый мусором, стоящий прямо посреди дороги. При этом мусорный мешок, перевязанный ограждающей ленточкой, расположен прямо напротив администрации Октябрьского района.- Явление мешка народу! На улице Павлова, напротив Октябрьской администрации (с торца), посреди дороги, ведущей к перекрестку и драматическому театру, уже неделю, а может и больше, стоит это чудо! Ночью его почти не видно, днём зрелище странное! – поделилась Наталья Семёнова.Она иронизирует: «Что это? Какую функцию он выполняет? Яму прикрывает, дорогу загораживает? Предупреждает об опасности? Или это памятник?»Большой мешок очень мешает автомобилистам, ведь на этом месте и так неудобно разъезжаться. Наталья Семёнова предположила, что таким необычным образом, возможно, прикрыли дорожные недоделки.