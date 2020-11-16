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Алиса Жамбалова пробежала контрольную гонку в Финляндии

Алиса Жамбалова пробежала контрольную гонку в Финляндии
Общество,  Фото:страница Алисы Жамбаловой
Бурятская лыжница готовится к Кубку мира

Лучшая лыжница Бурятии Алиса Жамбалова готовится к отборочным стартам на Кубок мира. Сейчас спортсменка вместе с остальными членами группы Маркуса Крамера находится на вкатке в Финляндии, в городе Муонио, сообщили в центре спортивной подготовки Бурятии.

- У нас всё нормально. Настроение отличное. Алиса сейчас на тренировочных мероприятиях в Финляндии. Готовится к предстоящим отборочным стартам. Потом будет участвовать в этапе Кубка мира, который также пройдёт в Финляндии, - сообщил Саян Жамбалов, тренер и отец Алисы.

Контрольные старты должны состояться за неделю до начала Кубка мира с 20 по 22 ноября. Сам Кубок мира 2020/2021 по лыжным гонкам стартует 27 ноября трёхдневным мини-туром в финской Руке, а завершится в марте 2021 года этапом в Пекине.

15 ноября в Муонио (Финляндия) прошли международные старты – так называемая контрольная гонка в преддверие старта нового сезона Кубка мира. Алиса Жамбалова поучаствовал в женской гонке на 5 км классическим стилем, где заняла 19-е место. Контрольную гонку выиграла россиянка Наталья Непряева.Второй стала Кертту Нисканен из Финляндии, третья - немка Катарина Хенниг. Победительнице гонки Алиса уступила 54 секунды.

Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом сезоне Алиса Жамбалова заняла 35 место в общем зачёте Кубка мира по лыжным гонкам. По сравнению с предыдущим сезоном спортсменка из Бурятии почти в два раза улучшила свой результат (тогда лыжница была на 63 строчке в рейтинге).

Алиса стабильно участвовала в этапах Кубка мира. В призы ей заехать пока не удалось, лучший результат – четвёртое место в составе эстафеты на этапе в финском Лахти.


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