Почтальоны Бурятии доставляют пенсии и пособия на дом

Почта России предпринимает необходимые меры по защите здоровья клиентов



Социальная функция Почты России реализуется на всей территории Бурятии. Почтовики делают все возможное, чтобы получатели пенсии и пособий могли оставаться дома в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки, сообщает пресс-служба УФПС республики.



В период обострения эпидемии почтовые сотрудники продолжают ежедневно обслуживать население, осуществляя не только доставку пенсий и пособий на дом, но и приём коммунальных платежей с помощью мобильных почтово-кассовых терминалов (МПКТ). С помощью терминалов можно воспользоваться услугами Почты России, например, оформить подписку на периодические издания. Этот сервис прост и ничем не отличается от оплаты услуг в почтовых отделениях: приём платежей происходит в режиме реального времени и в подтверждение оплаты клиент получает кассовый чек.



- Кроме того, почтальоны производят доставку продуктов питания и товаров первой необходимости. Для этого жители республики могут оставить заявку своему почтальону, - отметили в компании. - Также Почта России в Бурятии предпринимает необходимые меры защиты здоровья клиентов и сотрудников компании. Работники обеспечены средствами индивидуальной защиты.

