Общее число случаев заражения приближается к 16 тысячам
В Забайкальском крае за сутки скончались ещё восемь больных коронавирусом. Всего с начала пандемии болезнь унесла жизни уже 227 человек.
16 ноября был установлен очередной антирекорд - зарегистрировано 266 новых подтверждённых случаев коронавирусной инфекции за сутки. Всего с начала года зафиксировано 15 752 случая.
За прошедшие сутки выписано 79 пациентов, за весь уже 12 341 человек победил заболевание.
В настоящее время в моностационарах края в тяжёлом состоянии находится 135 человек, на ИВЛ - 70. Как отмечают специалисты, аппарат ИВЛ необходим в тех случаях, когда лёгкие больше не могут вдыхать достаточно кислорода и выдыхать собравшийся в них углекислый газ. В этом случае аппараты ИВЛ берут на себя функции дыхательной системы, сообщается на сайте краевого правительства.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на сегодня зарегистрировано 15 378 случаев заражения. Второй день в республике резкий взлёт заболеваемости. Сегодня был поставлен печальный рекорд по числу смертей.
В Забайкалье поставлен коронавирусный антирекорд
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