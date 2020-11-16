В Бурятии медведи «фотографировались» дольше обычного

- А вот зайцу всё равно, зимний снег или осенний. Он и веточками сыт, и травкой, да и одноразовая квартира под любым кустом у него круглогодично, - отмечают специалисты.







В далёкие времена на территории нынешнего ФГБУ «Заповедное Подлеморье» жившие здесь люди кормились охотой и рыбалкой. По словам специалистов, другой возможности выжить в суровом краю не было. Зная закономерности в развитии и сроках природных явлений и событий, охотники предугадывали предстоящие периоды холодов, снегопадов или дождей. Это помогало им по возможности избегать критических ситуаций.Осень на территория Подлеморья капризная, погода неустойчивая. Бывает снег в сентябре по колено и дождь в декабре. Опытные охотники не ходили в отдалённые угодья, пока не выпадет, как они выражались, «зимний снег» – постоянный, который не будет таять до весны.- Сейчас таких предсказателей не сыщешь. Наверное, потому, что нет жизненной необходимости в этом. Но можно как-то ориентироваться на поведение зверей и птиц, попадающих в объективы фотоловушек или оставляющих свои следы в тайге «Заповедного Подлеморья». К примеру, на Фролихинском стационаре фотонаблюдений на прибрежном участке медведи в этом году «фотографировались» на две недели дольше обычного, до октября,- рассказали в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».«Заповедное Подлеморье» образовано в 2012 году приказом министерства природных ресурсов России. Включает в себя три особо охраняемые природные территории, расположенные в непосредственной близости от озера Байкал, - Баргузинский заповедник, Забайкальский национальный парк и Фролихинский заказник.Общая площадь охраняемой территории «Заповедного Подлеморья» 7 450 км2, включая часть акватории Байкала.