На 96-м году ушла из жизни заслуженный работник культуры Бурятии

Галина Анисимова была одной из основоположниц профессионального музыкального искусства республики



15 ноября музыкальная общественность Бурятии, коллективы колледжа искусств имени П.И. Чайковского, ДШИ имени Б. Ямпилова понесли огромную утрату — на 96 году жизни не стало ветерана колледжа, одной из основоположниц профессионального музыкального искусства республики, заслуженного работника культуры РБ Галины Петровны Анисимовой.



Как отметили в пресс-службе колледжа, она была человеком-эпохой, человеком с уникальной судьбой, в которой отразились все исторические вехи нашей страны; участницей боевых действий Великой Отечественной войны, ушедшей добровольцем на фронт, награждённой орденом Великой Отечественной войны, медалями «За боевые заслуги», «За участие в боевых операциях», «За победу над Германией», «За победу над Японией»; выдающимся педагогом, концертмейстером, старейшиной «фортепианного цеха» республики; добрым, искренним, интереснейшим человеком, внёсшим огромный вклад в дело воспитания многих поколений профессиональных музыкантов.



Из фортепианного класса Галины Петровны вышло множество специалистов, ставших впоследствии известными деятелями искусства, гордостью отечественной музыкальной культуры. Среди них композиторы Гур Дашипылов, Юрий Ирдынеев, Анатолий Андреев, Виктор Усович, Базыр Цырендашиев, Баир Дондоков, Пурбо Дамиранов, Владимир Дамбаев, Вадим Юшин; более ста преподавателей, концертмейстеров, работающих в республике, во многих регионах России и зарубежья.



Будучи уроженкой Читинской области, получив прекрасное музыкальное образование в Алма-Атинской консерватории имени Курмангазы, Галина Петровна весь свой талант, знания и накопленный опыт отдала воспитанию профессиональных музыкальных кадров Бурятии.



- Казалось недавно коллектив колледжа поздравлял Галину Петровну с юбилеем, она была, как всегда, энергична, бодра, живо интересовалась делами родного учебного заведения, слушала в записи наши концерты, давая ценные педагогические и методические замечания, внимательно следила за событиями в стране... До последних дней своей жизни Галина Петровна являла собой пример яркого оптимизма, стойкости духа, высочайшего профессионализма! Вечная память талантливому педагогу, прекрасному человеку! – сообщает пресс-служба колледжа искусств имени П.И. Чайковского.



Коллектив преподавателей и студентов колледжа искусств выражает искренние соболезнования родным и близким, многочисленным ученикам, коллегам Галины Петровны.

