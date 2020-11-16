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По улицам Улан-Удэ каталась Баба Яга

По улицам Улан-Удэ каталась Баба Яга
Общество, 
Сказочная героиня порадовала горожан

По улицам Улан-Удэ каталась в ступе Баба Яга. Бурятский пранкер Кирилл Щербинин снял необычное видео, где предстал в образе героини русских сказок Бабы Яги. Он нарядился в соответствующий костюм, приделал нос, смастерил ступу и завершил образ пластиковой метлой.

Прохожие удивлялись, видя Ягу на городских улицах, и с любопытством смотрели на неё. Многие снимали происходящее на камеру мобильного телефона.


Пользователям Сети видео очень понравилось, своё восхищение они высказывали в комментариях: «Молодец», «Классно», «Ахахах, молодец, поднял людям настроение», «Прикольно», «Обожаю вас, креативная семья», «Так не хватает позитива в нашем городе, классно», «Настроение людям в такое время поднял, красавчик».

За 13 часов видео набрало более четырёх тысяч просмотров.

Бабой Ягой оказался тот самый молодой человек, который мечтает стать пилотом, и ему посчастливилось полетать на двух самолётах над Сургутом под руководством капитана пилотажной группы «Барсы» Ивана Барсова. Полёт он выиграл в конкурсе в Instagram.
сказки пранкеры
 
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