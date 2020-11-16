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Блогер Ида Галич приедет в Бурятию совсем скоро

Блогер Ида Галич приедет в Бурятию совсем скоро
Общество, 
Ида Галич объявила сбор историй об удивительных людях республики

Популярный российский блогер Ида Галич в своём аккаунте в Instagram призвала жителей Бурятии отправлять свои рассказы об удивительных людях её команде.

- Друзья! Мои #незвездныефлюиды продолжают свой путь! Следующий пункт у вас на экране. Почта для ваших историй или рассказов об удивительных людях, которых вы знаете - fluids@idagalich.com если не сложно, прошу сделайте репост, чтобы как можно больше людей узнали о том, что мы едем! – написала она.

Также блогер объявила, что она вместе со своей командой приедет в республику в конце ноября. Как сообщал «Байкал-Daily», о приезде Иды Галич стало известно в начале этого месяца, но точной даты визита тогда не сообщалось.

В проекте «Незвёздные флюиды» Ида рассказывает о городе и его жителях, о простых людях и непростых проблемах, с которыми им пришлось столкнуться. В свет пока вышло два выпуска – Владикавказ и Нижний Новгород. Так, в выпуске про Нижний Новгород Ида встретилась с матерью 14-ти детей, у которой обнаружили рак. Помощь этим людям может оказать каждый, к описанию видео прилагаются банковские реквизиты.

Справка:

Ида Галич родилась в 1990 году в Германии, но затем семья переехала в Москву. В 2011 году стала участницей команды КВН «Осенний поцелуй», которая в 2015 году под названием «Москва не сразу строилась» заняла третье место в Премьер-лиге. В 2016 году принимала участие в юмористическом шоу Comedy Баттл на ТНТ. В 2017 году стала ведущей программы «Закулисье шоу «Успех» на СТС.

В 2018 году стала соведущей Жанны Бадоевой в популярной передаче «Орёл и решка». В этом же году с 7-го сезона стала соведущей Настасьи Самбурской в телепередаче «Ревизорро», но обе ушли в феврале 2019 года.

Ида также певица. Выпустила шесть синглов и шесть видеоклипов. Самый популярный из них «Предприниматель» набрал более 15,5 миллионов просмотров.

На её страницу в Instagram подписано более 7 миллионов человек.
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