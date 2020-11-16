Ида Галич объявила сбор историй об удивительных людях республики
Популярный российский блогер Ида Галич в своём аккаунте в Instagram призвала жителей Бурятии отправлять свои рассказы об удивительных людях её команде.
- Друзья! Мои #незвездныефлюиды продолжают свой путь! Следующий пункт у вас на экране. Почта для ваших историй или рассказов об удивительных людях, которых вы знаете - fluids@idagalich.com если не сложно, прошу сделайте репост, чтобы как можно больше людей узнали о том, что мы едем! – написала она.
Также блогер объявила, что она вместе со своей командой приедет в республику в конце ноября. Как сообщал «Байкал-Daily», о приезде Иды Галич стало известно в начале этого месяца, но точной даты визита тогда не сообщалось.
В проекте «Незвёздные флюиды» Ида рассказывает о городе и его жителях, о простых людях и непростых проблемах, с которыми им пришлось столкнуться. В свет пока вышло два выпуска – Владикавказ и Нижний Новгород. Так, в выпуске про Нижний Новгород Ида встретилась с матерью 14-ти детей, у которой обнаружили рак. Помощь этим людям может оказать каждый, к описанию видео прилагаются банковские реквизиты.
Справка:
Ида Галич родилась в 1990 году в Германии, но затем семья переехала в Москву. В 2011 году стала участницей команды КВН «Осенний поцелуй», которая в 2015 году под названием «Москва не сразу строилась» заняла третье место в Премьер-лиге. В 2016 году принимала участие в юмористическом шоу Comedy Баттл на ТНТ. В 2017 году стала ведущей программы «Закулисье шоу «Успех» на СТС.
В 2018 году стала соведущей Жанны Бадоевой в популярной передаче «Орёл и решка». В этом же году с 7-го сезона стала соведущей Настасьи Самбурской в телепередаче «Ревизорро», но обе ушли в феврале 2019 года.
Ида также певица. Выпустила шесть синглов и шесть видеоклипов. Самый популярный из них «Предприниматель» набрал более 15,5 миллионов просмотров.
На её страницу в Instagram подписано более 7 миллионов человек.
Блогер Ида Галич приедет в Бурятию совсем скоро
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Здесь будут лечить пациентов с тяжёлой и средней формой коронавируса
Второй день в Бурятии резкий взлёт заболеваемости ковидом
В дело вмешалась прокуратура
Осуждённый пытался сменить вид исправительного учреждения через два месяца
Мужчина ударил правоохранителя кулаком
Здесь можно приобрести товары первой необходимости
«Горячая линия» продлится несколько дней
Местами по республике снег
Особенностью сбора стали занятия по организации противопожарной безопасности на объектах ГСМ соединения и базы хранения ГСМ
Как проходил древний буддийский обряд 9 лет назад - в яркой подборке фотографа Сергея Тарасенко
Такие тренировки проводятся для поддержания боеготовности подразделений военной полиции и автоинспекции
Визит Дениса Мантурова запланирован на 23 ноября
Алексей Цыденов рассказал о причинах решений по закрытию ТРЦ и кафе, продлению дистанционного режима обучения в школах
Сооружения находились на территории станции Дивизионная в танковом соединении и за его пределами
В результате падения она ударилась головой и поясницей