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Жителя Бурятии оштрафовали за нападение на полицейского

Жителя Бурятии оштрафовали за нападение на полицейского
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина ударил правоохранителя кулаком

Житель Тункинского района Бурятии признан виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

- В суде установлено, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения вёл себя агрессивно, находясь в общественном месте. В ответ на законное требование участкового уполномоченного проехать с ним в отделение полиции для дачи объяснения, гражданин оказал сопротивление, схватил сотрудника полиции за форменное обмундирование и ударил его кулаком, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Суд оштрафовал виновника на 30 тысяч рублей.

Решение суда вступило в законную силу.
суд приговор
 
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