Жителя Бурятии оштрафовали за нападение на полицейского

Мужчина ударил правоохранителя кулаком



Житель Тункинского района Бурятии признан виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».



- В суде установлено, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения вёл себя агрессивно, находясь в общественном месте. В ответ на законное требование участкового уполномоченного проехать с ним в отделение полиции для дачи объяснения, гражданин оказал сопротивление, схватил сотрудника полиции за форменное обмундирование и ударил его кулаком, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Суд оштрафовал виновника на 30 тысяч рублей.



Решение суда вступило в законную силу.

