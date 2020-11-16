В Иркутской области в колонии открылся магазин для осуждённых

Общество, Фото: ГУФСИН по Иркутской области

Здесь можно приобрести товары первой необходимости



Осуждённые, отбывающие наказание в колонии-поселении №39 в посёлке Улькан Казачинско-Ленского района Иркутской области, принимали участие в ремонте магазина. Здесь теперь можно покупать продукты и товары первой необходимости.



- Товароснабжение магазина организовано отделом по тыловому обеспечению КП-39. Заведующая магазином отмечает, что покупательский спрос осуждённых магазин полностью удовлетворяет, на прилавках всегда большой ассортимент товаров, - сообщает пресс-служба ГУФСИН по Иркутской области.



Торговая деятельность магазина в КП-39 полностью отвечает требованиям уголовно-исполнительного законодательства, отметили в ведомстве.

