Прокуратура Бурятии проведёт «горячую линию» с дольщиками

«Горячая линия» продлится несколько дней



Прокуратура Бурятии с 16 по 19 ноября включительно проведёт «горячую линию» по вопросам защиты прав граждан – участников долевого строительства жилья.



При наличии проблемных вопросов обращаться по телефонам 8 (3012) 21-11-31, 89140509679.



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