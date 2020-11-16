В Улан-Удэ сегодня днём до -4 градусов



По данным Бурятского Гидрометцентра, 16 ноября по северной половине республики преимущественно без осадков, по южной половине ночью в горах юго-запада и южному побережью Байкала, днём местами снег. Ветер восточный с переходом на западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -12, -17, местами по южной половине и Прибайкалью -4, -9, по северо-востоку -18,-23, местами до -28, днём -2, -7, по юго-западу до +2, по северу местами -10, -15 мороза.



В Улан-Удэ ночью без осадков, днём возможен небольшой снег. Ветер переменный 6-11 м/с. Температура ночью -10,-12, днём -2,-4.

