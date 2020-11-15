Такие тренировки проводятся для поддержания боеготовности подразделений военной полиции и автоинспекции
В Бурятии с подразделениями военной полиции состоялась тренировка, в ходе которой были выполнены задачи по противодействию терроризму.
Во время практической части мероприятия подразделения военной полиции были подняты по сигналу учебной тревоги и совершили марш в назначенные районы для обеспечения охраны и правопорядка.
Помимо этого, были отработаны задачи по совершенствованию навыков применения различных типов специальных средств, стоящих на вооружении военной полиции.
«Совместно с антитеррористическими группами от воинских частей инспекторы военной полиции осуществили задержание условных террористов», - сообщили в пресс-службе ВВО.
Такие тренировки проводятся для поддержания боеготовности подразделений военной полиции и автоинспекции с целью предотвращения террористических актов на территории военных объектов.
В Бурятии с подразделениями военной полиции состоялась тренировка
Общество, Фото:
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