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В Бурятии с подразделениями военной полиции состоялась тренировка

В Бурятии с подразделениями военной полиции состоялась тренировка
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Такие тренировки проводятся для поддержания боеготовности подразделений военной полиции и автоинспекции

В Бурятии с подразделениями военной полиции состоялась тренировка, в ходе которой были выполнены задачи по противодействию терроризму.

Во время практической части мероприятия подразделения военной полиции были подняты по сигналу учебной тревоги и совершили марш в назначенные районы для обеспечения охраны и правопорядка.

Помимо этого, были отработаны задачи по совершенствованию навыков применения различных типов специальных средств, стоящих на вооружении военной полиции.

«Совместно с антитеррористическими группами от воинских частей инспекторы военной полиции осуществили задержание условных террористов», - сообщили в пресс-службе ВВО.

Такие тренировки проводятся для поддержания боеготовности подразделений военной полиции и автоинспекции с целью предотвращения террористических актов на территории военных объектов. 
ВВО
 
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