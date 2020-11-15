В Бурятии с подразделениями военной полиции состоялась тренировка

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Такие тренировки проводятся для поддержания боеготовности подразделений военной полиции и автоинспекции



В Бурятии с подразделениями военной полиции состоялась тренировка, в ходе которой были выполнены задачи по противодействию терроризму.



Во время практической части мероприятия подразделения военной полиции были подняты по сигналу учебной тревоги и совершили марш в назначенные районы для обеспечения охраны и правопорядка.



Помимо этого, были отработаны задачи по совершенствованию навыков применения различных типов специальных средств, стоящих на вооружении военной полиции.



«Совместно с антитеррористическими группами от воинских частей инспекторы военной полиции осуществили задержание условных террористов», - сообщили в пресс-службе ВВО.



Такие тренировки проводятся для поддержания боеготовности подразделений военной полиции и автоинспекции с целью предотвращения террористических актов на территории военных объектов.

